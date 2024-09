Keine Tore am Ronhof Remis in Fürth gefällt nur Elversberg Stand: 15.09.2024 15:27 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth bleibt in der Zweiten Liga weiter ungeschlagen. Das 0:0-Unentschieden daheim gegen die SV Elversberg konnte den Kleeblättern aber nicht gefallen.

Mit dem Remis behielten die Franken zwar ihre weiße Weste - sie bleiben weiter ungeschlagen - andererseits verloren sie weiter Boden an die in der Tabelle ganz vorn rangierenden Mannschaften. Für Elversberg war es schon das dritte Remis im fünften Saisonspiel - für die Saarländer eine akzeptable Bilanz.

Nach dem durchaus nicht schlechten Saisonstart beider Teams - Fürth auf Platz sechs, Elversberg auf Rang zwölf - durften sich die Zuschauer in Fürth auf ein mutiges, von beiden Seiten offensiv geführtes Duell freuen. Da hatten die Teams allerdings - wie die Fans bald feststellen mussten - etwas andere Pläne. Beide begannen auffällig vorsichtig, belauerten sich aus einer jeweils sicheren Defensive heraus.

Torchancen Mangelware

Torchancen blieben so trotz gepflegten Spiels erst einmal Mangelware. Die erste vage Möglichkeit hatten in der 19. Minute die Elversberger, doch Muhammed Damar scheiterte mit seinem schönen Distanzschuss an Fürths Keeper Nahuel Noll.

Ansonsten war nicht viel los vor den Toren - keiner wollte hier den ersten Fehler machen und in Rückstand geraten. Um ein Haar wäre im ersten Abschnitt dann aber doch noch ein Tor gefallen. Nach einem weiten Schlag konnte Fürths Branimir Hrgota die Kugel sehenswert verarbeiten und tanzte im 16er noch gleich zwei Gegenspieler aus. Sein Schuss aus halblinker Position rutschte ihm aber dann etwas ab und rollte am rechten Pfosten vorbei.

Asllani verschießt Strafstoß

Torlos ging's in die Pause und torlos blieb es auch nach gut 50 Minuten, obwohl Elversberg einen Elfmeter zugesprochen bekommen hatte. Fürths Gideon Jung hatte SVE-Verteidiger Lukas Pickert von den Beinen geholt. Asllani lief an, scheiterte mit seinem Flachschuss aber am gut reagierenden Noll.

Dieser Schuss war vielleicht sinnbildlich für das Spiel beider Mannschaften an diesem Nachmittag. Ganz ordentlich anzusehen, aber einfach nicht zwingend genug. So blieb es am Ende beinahe zwangsläufig beim torlosen Remis.

Fürth in Braunschweig, Elversberg gegen Ulm

Am 6. Spieltag muss Greuther Fürth nach Braunschweig reisen (21.09., 13.00 Uhr), Elversberg spielt einen Tag später gegen SSV Ulm (22.09., 13.30 Uhr).