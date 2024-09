Attraktives Fußballspiel Hannover 96 gewinnt auch gegen Kaiserslautern Stand: 14.09.2024 14:56 Uhr

In einem rasanten Fußballspiel der 2. Bundesliga hat Hannover 96 mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen.



Die Niedersachsen feierten damit im dritten Heimspiel den dritten Sieg und machten die 0:1-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf vor der Länderspielpause vergessen. Drei Punkte beträgt der Rückstand somit auf den Tabellenführer aus Karlsruhe.

Der 1. FC Kaiserslautern steckte nach dem 3:4 gegen Hertha BSC die zweite Niederlage nacheinander ein.

FCK hilft bei Hannovers Siegtor mit

Hyun-Ju Lee brachte die Niedersachsen früh in Führung, Ragnar Ache glich etwa zehn Minuten nach der Pause aus. Das 2:1 köpfte Max Christiansen (73.) mithilfe eines Lauterer Innenverteidigers, in der Nachspielzeit sorgte Thaddäus-Monju Momuluh für die Entscheidung.

In der Arena am Maschsee entwickelte sich von Beginn an eine attraktive Partie. Hannover war die bessere Mannschaft und kam auch zu den besseren Chancen. Der Jubel der Fans nach dem Treffer von Hyunju Lee ebbte zunächst ab, weil Schiedsrichter Robert Kampka auf Abseits entschieden hatte. Doch bei der Überprüfung durch den Videoassistenten stellte sich heraus, dass alles regelkonform abgelaufen war. Hannover kam somit schon in der siebten Minute zur Führung durch den ersten Saisontreffer des Südkoreaners.

Bis zur großen Chance zum Ausgleich für Ragnar Ache (39.) boten sich den Niedersachsen einige Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Aber es fehlte der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl an der Präzision im Abschluss, um das ansehnliche Spiel in Tore umzusetzen.

Ache trifft zum Ausgleich

Auch nach der Pause war Hannover zunächst die bessere Mannschaft. Doch seine zweite gute Chance nutzte Ache. Zunächst wehrte Torwart Ron-Robert Zieler einen Kopfball noch prächtig ab, doch dann rauschte der Lauterer Stürmer heran und drückte den Ball aus naher Distanz über die Linie (56.).

Ache musste später wegen einer Verletzung ausgewechselt werden und sah von der Bank aus, wie der Gegner etwas glücklich den erneuten Führungstreffer erzielte. Christiansen köpfte nach einem Eckstoß ohne Druck auf das Tor der Pfälzer. Julian Krahl hätte den Ball locker aufnehmen können, doch Jannis Heuer ging mit dem Kopf dazwischen und lenkte den Ball ins Netz.

Hannover auswärts in Paderborn, Lautern gegen den HSV

Hannover 96 bestreitet das nächste Spiel am Freitag (20.09.2024, 18.30 Uhr) beim SC Paderborn, Kaiserslautern empfängt einen Tag später um 20.30 Uhr im Topspiel den HSV.