45. +2 Halbzeitfazit:

Es bleibt erstmal nur beim 1:0 für die Hausherren! Hannover 96 geht nach einer starken 1. Halbzeit mit Führung gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Pause und bislang klar überlegen. Die Leitl-Elf startete von Beginn an mit einer Druckphase, die bereits nach sechs Minuten zum Führungstor durch Lee führte. Danach drückte 96 auch noch auf das zweite Tor und ließ einige Chancen ungenutzt. Lautern kämpfte sich danach kurz etwas besser ins Spiel und vergab in der 39. Minute die bisher eine Großchance durch Ache.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Lee! Der Torschütze der 96er probiert es einfach mal aus 20 Metern und visiert die linke Ecke an. Krahl hebt zur nächsten Flugshow ab und kratzt auch diesen Versuch von der Linie.

44. Für 96 ergeben sich dadurch Konter und viel Platz für Ngankam! Der Stürmer der Hannoveraner setzt sich auf der rechten Seite gegen zwei Lauterer durch und legt danach für Tresoldi auf. Krahl verhindert mit einer Hand das 2:0.

42. War das der Wachmacher für den FCK? Die Pfälzer sind kurz vor der Pause deutlich aktiver als über weite Strecken der 1. Halbzeit und nun auch häufiger vor Zieler.

39. Beste Chance für Lautern! Nach einem Angriff über links findet Tomiak eine Lücke hinter der 96-Abwehr und läuft sich zunächst in Zieler fest. Danach hat Ache beim Abpraller das leere Tor vor sich, kann aber nicht einschieben. Die 96-Abwehr wirft sich in letzter Sekunde in die Schussbahn.

38. Gute Ecken-Variante! Lautern hofft auf Standards und packt eine einstudierte Ecke aus, bei der Wekesser hinter dem Strafraum flach auflegt. Hanslik startet im richtigen Moment, kommt mit seinem Schuss aber nicht durch.

36. Jetzt muss Krahl wieder ran! Christiansen nimmt einen abgeprallten Schuss von Rochelt auf und zieht von links aus 18 Metern ab. Krahl wirft sich nach rechts und pariert sicher.

34. Wdowik nimmt im Rückraum ebenfalls Tempo auf und fordert nach einem Crash mit Heuer einen Freistoß, den der Schiri aber verwehrt. Im Nachgang scheitert Tresoldi bei einem Schussversuch aus der Drehung.

33. Opoku macht auf der linken Seite einige Meter nach vorne und zirkelt den Ball nach einem Haken mittig vors 96-Tor. Neumann stellt sich in die Flugbahn des Balles und klärt mit einem Befreiungsschlag.

31. Lautern ist jetzt etwas besser drin, kann die kurzen Ballbesitzphasen aber noch nicht ausbauen. Die Hannoveraner stören schon früh in der Hälfte der Gäste und sind weiter präsent.

29. Halbchance! Tresoldi wartet bei einem Sololauf von Muroya im Zentrum und hält beim Querpass daraufhin das Bein rein. Der Ball segelt klar am rechten Pfosten vorbei.

27. Nach den ersten eigenen Akzenten der Roten Teufel übernimmt jetzt wieder 96 das Kommando. Die Hausherren verlagern das Spiel zurück in die Hälfte der Gäste und vor das Gehäuse von FCK-Keeper Krahl.

25. Rochelt will Opoku schon in der eigenen Hälfte stoppen und trifft dabei das Standbein des Gegners. Stürmerfoul.

23. So langsam machen die Lauterer Fortschritte. Der FCK ist öfter am Ball und kann den aktiven 96ern damit etwas den Drive nach vorne nehmen. Kämpft sich der FCK jetzt ins Spiel?

21. Nächster Torschuss von 96! Christiansen schleiucht sich nach einer Ecke im Rücken der FCK-Abwehr davon und haut einen Direktschuss aus der Drehung etwas zu hoch übers Tor.

20. Die folgende Ecke von Wekesser endet für die Gäste aber ohne Torabschluss. 96 übernimmt schnell wieder den Ball und die Initiative.

19. Jetzt zeigt sich Lautern auch mal vor dem 96-Tor! Ache zieht auf der rechten Seite einen Sprint durch und haut den Ball für eine Ecke gegen Zielers Fäuste.

16. Auch nach nun schon 15 gespielten Minuten ist der 96-Strafraum weiterhin eine No-Go-Area für die Roten Teufel. Die Gäste sind nachwievor nur in der eigenen Abwehr beschäftigt.

15. Bei einem Mittelfeld-Duell ist Tomiak der klare Sieger in der Luft, räumt dabei aber Ngankam mit einem Bodycheck ab. Der 96er muss kurz behandelt werden, ist nach einer kurzen Pause aber wieder spielfähig.

12. Ngankam nimmt einen solchen Steilpass nun an der linken Seite auf und haut die Kugel aus 16 Metern mit einem wuchtigen Schuss gegen die Fäuste von Krahl. Kurz danach geht allerdings wieder die Fahne hoch und diesmal stimmt der Abseitspfiff auch.

12. Erik Wekesser K'lautern Gelbe Karte für Erik Wekesser (1. FC Kaiserslautern)

Wekesser sieht wegen Meckerns die Gelbe Karte.

11. Und 96 will mehr! Die Hausherren wollen den Druck hochhalten und bleiben in der Offensive. Die Stürmer Trsoldi und Ngankam laufen die FCK-Abwehr früh an und lauern dazu stets auf lange Bälle.

10. Die Führung für 96 ist verdient und die logische Konsequenz der starken Anfangsphase der Leitl-Elf. Der FCK ist in Hannover noch gar nicht angekommen und findet sich nur in der eigenen Hälfte wieder.

7. Hyun-ju Lee Hannover Tooor für Hannover 96, 1:0 durch Hyun-ju Lee

Hannover macht das frühe 1:0! Nach einer weiteren Ecke von Leopold herrscht im FCK-Fünfer Unordnung. Lee nimmt einen durchgerutschten Ball im Fünfer auf und trifft im zweiten Versuch gegen Krahl. Jubeln dürfen die 96-Fans aber erst nachträglich: Zunächst geht die Fahne hoch, doch Köln meldet sich sofort und gibt den Treffer nachträglich gut!

4. Hannover macht sofort Alarm! Leopold übernimmt die erste Ecke für die Hausherren und bugsiert den Ball von rechts hoch in den Fünfer. Tresoldi überspringt alle Lauterer und köpft die Kugel zwei Meter zu hoch über die Latte.

2. Riesenchance für 96! Muroya zieht von rechts in den Strafraum und schiebt den Ball scharf durch die Box und vor den linken Pfosten. Ngankam läuft ein und verpasst das frühe 1:0 nach nur 60 Sekunden. Der 96er drückt den Ball etwas zu weit nach links.

1. Jetzt läuft das Spiel Wer gewinnt die "Neuauflage" des Endspiels um die deutsche Meisterschaft von 1954? Vor 70 Jahren hieß der Sieger überraschenderweise Hannover. Und heute in Liga zwei?

1. Spielbeginn

Auch FCK-Coach Anfang entscheidet sich für drei Wechsel und kann in Hannover wieder auf seinen Goalgetter Ache zurückgreifen. Dazu startet im Mittelfeld Leihspieler Yokota erstmals von Beginn an. In der Innenverteidigung läuft Elvedi neu neben Heuer auf.

Blicken wir auf das Personal: Bei den Roten aus Hannover feiert Neuzugang Wdowik sein Startelfdebüt, dazu kehrt Abwehrboss Halstenberg zurück. Im Sturm sind die Blicke außerdem auf Tresoldi gerichtet, der zuletzt für die deutsche U21-Nationalmannschaft drei Tore in zwei Länderspielen erzielte.

Ähnlich wie bei den Hausherren, ist auch für den FCK und Trainer Markus Anfang die heutige Partie zwischen dem Tabellenneunten- und zehnten eine wichtige Standortbestimmung. Zuletzt sorgten die Lauterer beim wilden Spitzenspiel gegen Hertha zwar für beste Fußballunterhaltung mit insgesamt sieben Toren, gingen dabei aber schlussendlich mit 3:4 als Verlierer vom Platz.

Die Roten Teufel sind für 96 in den letzten Zweitliga-Jahren allerdings zu einem kleinen Angstgegner geworden: Lautern ist seitdem Wiederaufstieg gegen Hannover noch ungeschlagen und gewann drei der letzten vier Duelle mit 96. Den letzten Sieg der Hannoveraner gab es vor über sieben Jahren im Januar 2017.

Nach dem 0:1-Dämpfer im Spitzenspiel bei Fortuna Düsseldorf will sich Hannover 96 heute mit einem Sieg wieder im Aufstiegsrennen zurückmelden. Die Niedersachsen hoffen dabei vor allem auf ihr Heimstärke: „Wir sind Erster in der Heimtabelle, und wollen es auch bleiben“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl vor dem Duell mit dem FCK.