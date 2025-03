Remis im Kellerduell Punkt hilft weder Münster noch Braunschweig Stand: 30.03.2025 15:31 Uhr

Preußen Münster und Eintracht Braunschweig haben sich am Sonntag mit 1:1 (1:1) in der 2. Fußball-Bundesliga getrennt. Mit einem Blitztor durch Richmond Tachie (1. Minute) gingen die Gäste in Führung. Marc Lorenz (4.) glich fast postwendend per Elfmeter aus. Im Tabellenkeller hilf das Remis beiden Teams kaum weiter.

Preußen verbleibt mit 27 Punkten auf Platz 15 der Tabelle und damit drei Zähler vor Eintracht Braunschweig, das weiterhin auf Relegationsrang 16 liegt. Beide Trainer waren sich hinterher ziemlich einig bei der Bewertung. So sagte Münsters Sascha Hildmann: "Wir müssen das aufgrund eder Chancen in der ersten Halbzeit entscheiden. In der zweiten hätte es dann auch kippen können." Sein Pendant beim BTSV, Daniel Scherning, fasste es noch knapper mit "leistungsgerecht" zusammen.

Blitzstart von Münster und Braunschweig

Den Teams merkte man vom Start weg an, dass sie bemüht waren, möglichst keine Fehler zu machen. Die erste Chance zur Fehlervermeidung ging dabei schon nach acht Sekunden schief: Mit dem zweitschnellsten Tor der Zweitliga-Historie ging Braunschweig in Führung. Einen langen Pass nach dem Anstoß leitete Sebastian Polter auf Tachie weiter, der mit Wucht ins lange Eck abschloss. Doch Münster schüttelte sich kurz und antwortete schnell: Ein unnötiges Foul Polters bescherte den Preußen einen Strafstoß, den Lorenz mit Hilfe des Innenpfostens rechts verwandelte.

Nach diesen wilden ersten Minuten beruhigte sich die Partie. Erst nach rund 15 Minuten wurde es erneut gefährlich, als Fridjonsson am Braunschweiger Torhüter Ron-Thorben Hoffmann scheiterte. Die Gastgeber erspielten sich weiterhin die besseren Abschlussgelegenheiten. Erneut war es Fridjonsson, der abschloss - die Latte rettete die Gäste nach rund einer halben Stunde. Danach waren die Gastgeber zwar spielüberlegen, große Chancen sprangen bis zur Pause jedoch nicht mehr heraus.

Braunschweig besser in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer an der Hammer Straße ein anderes Bild: Nun war es Braunschweig, das in seiner besten Phase die wesentlich besseren Gelegenheiten erspielte: Erst vergaben die Gäste eine Doppelchance (50.), dann verzog Johan Gómez einige Minuten später und schließlich hatte Münster großes Glück, als ein Kopfball von Jannis Nikolaou von der Unterkante der Latte an den Pfosten und danach wieder Richtung Feld sprang (62.).

Anschließend fingen sich die Münsteraner wieder etwas und gestalteten die Partie ausgeglichen. Niko Koulis hätte die Preußen per Kopf sogar fast in Führung gebracht, ehe die Schlussviertelstunden anbrach. In dieser passierte zunächst kaum etwas, weil beide Teams das letzte Risiko scheuten und auf den Fehler des Kontrahenten warteten. Münster drängte etwas mehr auf den Ausgleich, doch die Eintracht verteidigte alle Möglichkeiten leidenschaftlich weg und verdiente sich auch dadurch letztlich den Punkt.

Münster in Düsseldorf, Braunschweig gegen Paderborn

Preußen Münster muss am Samstag in Düsseldorf bestehen (13.00 Uhr). Braunschweig hat am Freitagabend den SC Paderborn zu Gast (18.30 Uhr).