Sylla trifft in der Nachspielzeit Schalke rettet Zähler im "Duell um TV-Gelder" in Fürth Stand: 30.03.2025 16:37 Uhr

Schalke 04 führte, sah in einem munteren Zweitligaspiel bei der SpVgg Greuther Fürth trotzdem lange wie der Verlierer aus. In der Schlussphase retteten die Königsblauen beim 3:3 (1:2) aber einen Punkt. Im Duell zweier Mittelfeldteams brachte Kenan Karaman Schalke in Führung (9.), doch Roberto Massimo (11.), Jomaine Consbruch (26.) und Dennis Srbeny (54.) drehten die Partie für die Gastgeber. Amin Younes verkürzte (85.), Moussa Sylla traf zum Ausgleich (90.+5) . Schalkes Keeper Loris Karius musste kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzt vom Feld.

" Gemischte Gefühle " machte Schalke-Trainer Kees van Wonderen nach dem Abpfiff bei sich aus. " Wir haben wieder unsere defensive Instabilität gesehen. Jeder Ball nach vorne ist ein gefährlicher Ball bei uns ", haderte van Wondern im Sportschau-Gespräch vor allem mit der Defensivleistung. Aber: " Sich nach einem 3:1 zurück zu kämpfen ist natürlich positiv. "

Auch bei Fürths Trainer Jan Siewert gab es nach den zwei Gegentoren in der Schlussphase und dem damit verpassten Heimsieg ein Für und Wider. " Das Ergebnis tut auf den letzten Moment weh ", sagte Siewert am Sportschau-Mikrofon, " aber die Leistung war über viele, viele Teile sehr, sehr gut. "

Duell im Niemandsland - aber um TV-Gelder

Mit jeweils 33 Punkten rangierten beide Klubs vor dem Anpfiff im sicheren Mittelfeld der Zweitliga-Tabelle - "Niemandsland" sagt man dazu gern. Wie also die Portion Extra-Motivation finden für so ein Spiel, in dem es für beide kaum noch um Kern-Themen wie Aufstieg oder Abstieg gehen kann?

"Plätze gut machen für die TV-Einkommens-Tabelle" hieß es im Vorfeld daher aus beiden Lagern. Vielleicht war es dieser fehlende Stress, der von Anpfiff an zu einer munteren Partie führte, die für die Zuschauer am Ronhof sehr unterhaltsam daherkam.

Zwei Treffer innerhalb von knapp zwei Minuten

Der erste Treffer fiel schon früh, in der 9. Minute. Und es war ein grauenhafter Fürther Abwehrfehler, der die Schalker Führung ermöglichte: Roberto Massimo spielte unbedrängt einen viel zu kurzen Rückpass in Richtung seines Keepers. Kenan Karaman sprintete dazwischen und traf aus spitzem Winkel ins verwaiste Fürther Tor zum 0:1.

Schalke lag vorn - aber nicht lange: Quasi im Gegenzug flankte Jomaine Consbruch aus dem Halbfeld auf die linke Seite, wo der zuvor noch fehlerhafte Massimo eingelaufen war. Per Flugkopfball verwandelte dieser nur eine gute Minute nach Schalkes Führungstreffer zum 1:1 (10.).

Fürth setzt nach und geht in Führung

Es war gut was los im Spiel - und das blieb auch so. In der 25. Minute zeigte der Unparteiische Max Bauer auf den Punkt im Schalker Strafraum. Fürths Simon Asta war von Paul Seguin im Schalker Strafraum zu Fall gebracht worden - so sah es zumindest der Schiri. Dennis Srbeny scheiterte mit dem Elfmeter zunächst an Karius, im Nachsetzen drückte Consbruch die Kugel aber über die Linie - 2:1, Fürth hatte die Partie gedreht.

Schalkes Abwehr blieb löchrig. Vor allem mit langen Bällen hatten die Verteidiger Probleme - in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war ein solcher langer Ball Ursache für das Ausscheiden von Loris Karius. Der Schalker Keeper musste raus aus seinem Kasten und stieß bei seinem Rettungsversuch mit Fürths Felix Klaus zusammen. Karius verletzte sich dabei am linken Knöchel und musste durch Justin Heekeren ersetzt werden.

Srbeny macht Fehlschuss wieder gut

Mit neuem Keeper im Kasten musste Schalke im zweiten Abschnitt schnell den nächsten Tiefschlag verkraften: In der 54. Minute gelang dem zuvor vom Elfmeterpunkt gescheiterten Srbeny ein wunderschöner Treffer zum 3:1. Im Mittelfeld den Ball erkämpft, startete er nach vorn und stand nach einem Doppelpass mit Klaus plötzlich allein vor dem Schalker Tor. Cool wuchtete er die Kugel zum vorentscheidenden 3:1 ein.

Schalke kommt zurück

Schalke mühte sich noch einmal um den Anschluss, blieb aber hinten weiter extrem offen. In der 76. Minute hätte Klaus eigentlich zum 4:1 treffen müssen, schob die Kugel aber unbedrängt aus elf Metern am Tor vorbei. Auf der anderen Seite verkürzte der eingewechselte Amin Younes in der Schlussphase zum 2:3 (85.), und Schalke war plötzlich doch noch einmal im Spiel. Und kam in der letzten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch zum Ausgleich. Moussa Sylla traf per Kopf in der 95. Minute zum 3:3.

Fürth in Darmstadt, Schalke gegen Ulm

Fürth ist am Samstag in Darmstadt gefragt (13.00 Uhr). Den Tag darauf hat der FC Schalke die Mannschaft aus Ulm zu Gast (13.30 Uhr).