Sylla und Karaman treffen doppelt Königsblauer Rausch - Schalke deklassiert Braunschweig Stand: 03.08.2024 22:24 Uhr

Genau so hatte sich der FC Schalke 04 seinen Neustart vorgestellt: Angeführt von Neuzugang Moussa Sylla und Kapitän Kenan Karaman gab es am Samstagabend (03.08.2024) zum Saisonstart in der 2. Liga einen 5:1 (2:1) Kantersieg gegen Eintracht Braunschweig.

Wie gut ist der neue FC Schalke 04? Nach einer Saison, in der lange Zeit in Gelsenkirchen lange Zeit sogar Abstiegskampf geherrscht hatte, setzte der Klub mal wieder kräftig den Rotstift an. Auf nahezu allen Ebenen gab es große Personalrochaden, unter anderem kam auch mit Ben Manga ein neuer Kaderplaner, der einen mannschaftlichen Umbruch vollzog. Deswegen stapelte der Verein vor dem Zweitligastart nicht allzu hoch, die Ambition, möglichst schnell wieder Bundesligist zu werden, bleibt allerdings.

Ob der Sprung ins Oberhaus jetzt schon machbar ist, konnte der Auftakt gegen Eintracht Braunschweig nicht beantworten, das war auch vorher klar - aber es war doch eine Standortbestimmung. Denn der Gegner war durchaus ein unangenehmer, unter Daniel Scherning hatten die Niedersachsen in 22 Spielen in der vergangenen Saison 1,5 Punkte pro Partie geholt - also mehr als Schalke unter Karel Geraerts (durchschnittlich 1,38 Zähler in 26 Partien).

Heekeren glänzt in doppelter Funktion

Doch der Schalker Trainer durfte sich zuerst darüber freuen, dass sich seine jüngste Entscheidung zunächst als goldrichtig herausstellte. Justin Heekeren erhielt überraschend den Vorzug im Tor - und der Keeper zahlte zurück. Erst entschärfte der 23-Jährige die erste Großchance der Gäste, als Rayan Philippe frei auf ihn zulief, er aber stark mit dem rechten Bein parierte (7.). Und dann trug sich Heekeren auch noch als erster Schalker in dieser Saison in die Scorerliste ein.

Denn einen langen Ball des Torhüters verwertete Tobias Mohr auf sehr sehenswerte Weise zur 1:0-Führung für die Schalker. Der Linksaußen nahm den Pass direkt per Dropkick und überraschte mit seinem Lupfer Eintracht-Keeper Lennart Grill so sehr, dass er sich den Ball ins eigene Netz schlug (9.).

Zwei kuriose Treffer nach Eckbällen

Schalke vorn, aber nicht die bessere Mannschaft. Braunschweig war richtig gut im Spiel und machte den Gastgebern große Probleme. Doch die hatten das Glück auf ihrer Seite. Nach einer Ecke kam Moussa Sylla an den Ball, vergab zunächst eine Großchance, wurde dann aber im Nachsetzen angeschossen, und von seinem Bein prallte der Ball zum 2:0 ins Tor (25.). Ein Ping-Pong-Treffer, der Schalke einen Traumstart bescherte.

Allerdings klingelte es auch auf der anderen Seite wenig später nach einer Ecke, die wieder für Spannung sorgte. Diesmal fiel der Ball Kevin Ehlers vor die Füße und der Verteidiger behielt Nerven und Übersicht, schob sicher zum Anschlusstreffer ein (32.). Das Tor wurde auf ein vermeintliches Handspiel gecheckt, die Videobilder zeigten dies aber nicht eindeutig - die Entscheidung hatte deswegen Bestand.

Lange passiert nichts, dann kommt Karaman

Nach der Halbzeitpause ging es zunächst ein wenig gemächlicher los. Erst in der 56. Minute bekam Paul Seguin die Gelegenheit, aus der Distanz zu schießen - der Schalker verfehlte das gegnerische Tor um etwa einen Meter. Es schien aber eine Art Startschuss für eine turbulentere Fortsetzung. Nach einem Traumpass von Philippe zimmerte Johan Gomez auf der anderen Seite im Gegenzug ans Außennetz (57.).

Danach beruhigte sich die Partie aber wieder. Doch dann wurde die Schalker Arena endgültig zum Tollhaus. Kenan Karaman, der bis zu diesem Moment kaum aufgefallen war, erzielte mit einer starken Einzelaktion das 3:1, schloss unhaltbar mit dem linken Fuß ins lange Eck ab (73.).

Sylla und Karaman jeweils zum zweiten

Die Vorentscheidung im Spiel - und bald gab es dann auch die endgültige. Denn Sylla zeigte erneut, warum er schon vor dem Saisonstart als einer der kommenden Stars der 2. Liga gehandelt worden war. Ron Schallenberg, der ein sehr starkes Spiel machte, leitete ein, und am Ende behielt der neue Stürmer ein zweites Mal vor dem gegnerischen Tor die Nerven (82.).

Doch ein Doppelpacker reichte den Schalkern an diesem Abend nicht. Karaman setzte sich wenige Sekunden später gegen die desolate Braunschweiger Defensive durch und schob sogar zum 5:1 ein (83.). So feierten die Fans einen königsblauen Rausch und einen Traumstart für ihre Mannschaft.

Schalke in Nürnberg, Braunschweig gegen Magdeburg

Schalke 04 ist beim 1. FC Nürnberg zu Gast (10.08, 13.00 Uhr), Eintracht Braunschweig empfängt den 1. FC Mgadeburg (11.08., 13:30 Uhr).