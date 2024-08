35. Der Treffer bleibt bestehen. Die Braunschweiger sind damit wieder zurück in der Partie.

33. Kevin Ehlers Braunschweig Tooor für Eintracht Braunschweig, 2:1 durch Kevin Ehlers

Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt der Abwehrspieler am Fünfmeterraum frei an Ball. Ehlers holt den Ball unorthodox runter und schließt flach rechts unten ein. Das Tor geht wegen eines möglichen Handspiels noch in die Prüfung.

29. Erneut kann sich Heekeren auszeichnen. Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Raebiger den Ball, den der Keeper erneut gut pariert. Bei dem Schussversuch aus gut 10 Metern stand der Braunschweiger aber ohnehin im Abseits.

27. In Gelsenkirchen bricht gerade eine Euphorie aus, die es in der Form lange nicht mehr gegeben hat. Tolle Stimmung auf den Rängen.

25. Moussa Sylla Schalke Tooor für FC Schalke 04, 2:0 durch Moussa Sylla

Ping-Pong im Sechzehner der Gäste. Nachdem der Ball nach einer vorangegangenen Flanke von Schallenberg wiederholt im Fünfmeterraum der Gäste landet, wird der Neuzugang schließlich aus kürzester Distanz angeschossen. Von seinem linken Schienbein aus landet der Ball schließlich im Netz.

21. Gomez kommt in halblinker Position an den Ball und nimmt sich aus gut 20 Metern ein Herz. Sein Flachschuss stellt Heekeren allerdings vor keinerlei Probleme.

18. Man gibt sich mit wenig zufrieden. Nach einer guten Grätsche von Schallenberg gegen Kaufmann setzt es Standing Ovations auf den Rängen.

17. Man ist variabel. Während Schalke in den letzten Testspielen auf eine Dreierkette setzte, steht heute eine nominelle Viererkette auf dem Rasen. Bis dato steht die null, wenngleich vor allem Heekeren mit seiner starken Fußabwehr dafür sorgte.

14. Seguin lässt sich immer wieder fallen, um das Spiel tiefstehend aus der eigene Hälfte anzukurbeln. Der Ball rollt insgesamt gut durch die eigenen Reihen auf Seiten der Gastgeber.

11. Die Stimmung in der Veltins-Arena ist nach dem Führungstreffer dementsprechend losgelöst.

9. Tobias Mohr Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Tobias Mohr

Geniestreich von Mohr! Nach einer langen Hafer vom eben noch hervorragend reagierenden Heekeren kommt Mohr aus halblinker Position an den Ball. Aus gut 20 Metern lupft Mohr die Kugel mit dem ersten Kontakt über den Braunschweiger Grill. Tolle Hütte!

7. Dicke Chance für die Eintracht! Nach einem Zuspiel aus dem Mittelkreis kommt Rittmüller auf der rechten Seite an den Ball und läuft auf Keeper Heekeren. Der Torhüter macht sich ganz breit und hält im 1-gegen-1 den Kasten sauber. Früher Rückstand vereitelt.

7. Beide Seiten beginnen kampfbetont und zeigen sich äußerst lauffreudig, was nicht sonderlich überrascht. Über spielerische Mittel ging in der letzten Saison weder von Schalke noch von Braunschweig sonderlich viel. Es bleibt die Frage offen, bei wem die lange Sommervorbereitung mehr Früchte getragen hat.

4. In den Anfangsminuten ist die Schalke die aktivere Mannschaft. Die Knappen versuchen die Braunschweiger früh unter Druck zu setzen.

1. Rein in die Partie! Schiedsrichter Tobias Stieler hat das Spielgerät freigegeben.

1. Spielbeginn

Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Die Fans dürfen sich auf ein packendes Duell freuen.

Die Partie verspricht reichlich Spannung und eine erste Standortbestimmung für beide Teams. Schalke 04 möchte mit einem Sieg für die sehnlichst erwartete Aufbruchsstimmung sorgen. Eintracht Braunschweig hingegen wird zeigen wollen, dass sie auch ohne ihre Abgänge konkurrenzfähig sind und in der 2. Bundesliga eine wichtige Rolle spielen können.

Die Vorbereitungsspiele der Königsblauen waren dahingehend durchweg durchwachsen und ließen noch reichlich Luft nach oben. Ein Saisonstart nach Maß wird entscheidend sein, um die Fans im Stadion und sich selbst nicht direkt zu enttäuschen. Kapitän Kenan Karaman sprach selbstbewusst über die Ambitionen der Schalker: „Samstag wollen wir ein richtiges Ausrufezeichen setzen, auch nach außen hin“. Nach einer Vorsaison, in der Schalke lange Zeit um den Klassenerhalt bangen musste, fliegen die selbstbewussten Worte von Karaman den Schalkern besser nicht direkt wieder um die Ohren.

Eintracht Braunschweig reist mit einem klaren Ziel nach Gelsenkirchen: Auch sie wollen mit einem Sieg in die neue Saison starten. Trotz der Abgänge von Donkor und Hoffmann, die sich dem heutigen Gegner angeschlossen haben, hat das Team von Trainer Daniel Scherning in der Vorbereitung Selbstvertrauen gesammelt und möchte dies in die Partie gegen Schalke mitnehmen. Die Niedersachsen gewannen ihre Generalprobe am vergangenen Samstag gegen den Drittliga-Absteiger VfL Osnabrück mit 5:1 nach 120 Minuten. Dieser deutliche Sieg gibt der Mannschaft Selbstvertrauen für das erste Saisonspiel. Braunschweig wird versuchen, diesen Schwung mit in die Partie gegen Schalke zu nehmen und von Beginn an Akzente zu setzen.

Trainer Karel Geraerts hat die Entscheidung getroffen, dass Justin Heekeren als neue Nummer eins im Tor stehen wird. Der junge Keeper steht unter besonderer Beobachtung, da er sich erst noch als sichere Rückendeckung etablieren muss. Besonders im Fokus steht außerdem der Königs-Transfer Moussa Sylla. Der malische Angreifer, der aus Frankreich gekommen ist, ist die neue Sturmhoffnung der Königsblauen.

Nach einer enttäuschenden Saison, in der der Klassenerhalt erst kurz vor Schluss gesichert wurde, hat Schalke 04 einen radikalen Umbruch vollzogen. Elf neue Spieler sind gekommen, während zwölf den Verein verlassen haben. Mit dem Ziel, endlich wieder Ruhe und Stabilität in den Klub zu bringen, hat man in Gelsenkirchen vor allem in der Offensive und Defensive aufgerüstet. Mit Sylla, Bachmann und Gantenbein stehen drei Neuzugänge in der Anfangsformation der Knappen.