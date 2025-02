Drei Standards entscheiden Köln holt sich in Braunschweig die Tabellenführung Stand: 01.02.2025 14:54 Uhr

Der 1. FC Köln hat mit einem 2:1 (2:1) auswärts bei Eintracht Braunschweig dreifach gepunktet und sich damit vorerst an die Zweitliga-Spitze gesetzt. Ermin Bicakcic (1.) sorgte für die frühe Führung der Gastgeber. Eric Martel (13.) und Damion Downs (30.) drehten die Partie zu Gunsten der Gäste aus dem Rheinland.

Spielerisch war die Partie in Braunschweig nicht wirklich hochklassig. Da beide Abwehrreihen nicht sattelfest wirkten, gab es dennoch eine Vielzahl an Chancen. Vor allem bei Standardsituationen wurde es in den Strafräumen gefährlich - drei ruhende Bälle entschieden letztlich auch die Partie. Mit nun 37 Punkten steht Köln vorerst an der Tabellenspitze, Braunschweig bleibt mit 15 Zählern Vorletzter.

FC kontert Braunschweiger Führung

Es waren keine 60 Sekunden gespielt, da war der Traumstart für die Gastgeber perfekt: Ein Freistoß von halbrechts rutschte bis zu Bicakcic durch, der keine Probleme hatte, die Kugel einzuschieben. Der FC war somit gefordert und reagierte umgehend: Downs vergab die große Chance zum Ausgleich (6.). Nach knapp einer Viertelstunde glich Köln aus: Eine Ecke landete bei Gazibegovic, der nochmals flanken durfte und Martel fand. Der Mittelfeldspieler versenkte den Ball unten links.

Im Anschluss an den munteren Beginn nahm sich die Partie eine kleine Pause - nur um nach 30 Minuten erneut durch einen ruhenden Ball wieder aufzuwachen: Downs nutzte einen Abpraller nach einer Ecke zur Gäste-Führung. Braunschweig war keinesfalls schlechter, Johan Gómez traf nur den Außenpfosten (40.). Die Kölner Führung bleib bis zum Pausenpfiff bestehen.

Chancen auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt wieder gefährlich los: Erst scheiterte Downs alleine vor Torwart Ron-Thorben Hoffmann per Lupfer (47.), nur drei Minuten später zielte Braunschweigs Lino Tempelmann nur knapp daneben. Erneut nahm sich das Spiel eine Atempause, was vor allem an den Gästen lag. Köln zeigte nur noch wenig Offensivbemühungen. Die Gastgeber probierten es zwar, erspielten sich jedoch wenig Chancen.

Nach 70 Minuten gab es endlich wieder Aktionen in den Strafräumen: Gómez scheiterte aus spitzem Winkel an FC-Torwart Marvin Schwäbe, im Gegenzug landete ein Schuss von Dejan Ljubicic bei Hoffmann. Dann war wieder Braunschweig am Zug, doch Ryan Philippe schoss über das Kölner Tor.

Braunschweig in Karlsruhe, Köln gegen Schalke

Fast hätte der vierte Standard zehn Minuten vor dem Ende die Entscheidung gebracht, als Timo Hübers nach einem Freistoß frei vor Hoffmann stand. Auf der Linie klärte Fabio di Michele Sanchez zur Ecke - die durch Downs erneut gefährlich wurde. Leat Pacarada traf nur die Latte. Doch auch die Gastgeber hatten Gelegenheiten: Levente Szabó leiß das Außennetz wackeln (83.) und vergab in der Nachspielzeit die letzte große Chance der Eintracht.

Braunschweig ist am kommenden Sonntag in Karlsruhe zu Gast (09.02., 13.30 Uhr). Köln ist währenddessen gegen Schalke gefragt.