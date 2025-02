Kaars gelingt Viererpack Magdeburg zeigt Schalke im Topspiel die Grenzen auf Stand: 01.02.2025 23:01 Uhr

Der 1. FC Magdeburg kristallisiert sich immer mehr als ein Aufstiegskandidat in der Zweiten Liga heraus. In der Schalker Arena zeigten die Elbestädter am Samstagabend beim 5:2 (2:0)-Sieg in einem spektakulären Match ihre spielerische Klasse. Überragender Mann in der Arena: Martijn Kaars, dem gleich vier Treffer für Magdeburg gelangen.

"Es war das erste Mal, dass ich vier Tore in einem Spiel geschossen habe. Das war auch nötig, weil es eine sehr intensive Partie war", sagte Kaars bei Sky.

Seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen - Schalke war als eine "Mannschaft der Stunde" der Zweiten Liga ins Match gegen den 1. FC Magdeburg gegangen. Der FCM gilt allerdings als eines der spielstärksten Teams der Liga und ist vor allem auswärts höchst gefährlich. Ein Sieg auf Schalke - und das Team von Trainer Christian Titz würde auf Platz zwei springen - dies die Ausgangslage.

Die Fans hofften auf ein sehenswertes Spiel - und das bekamen sie auch zu sehen. Magdeburg präsentierte sich dabei in der Anfangsphase durchweg dominant. Die Gäste hatten viel Ballbesitz und versuchten es zunächst hauptsächlich über die linke Seite. Dort haben sie mit Mo El Hankouri einen enorm torgefährlichen Linksfuß, der auch gegen Schalke gleich viel versuchte. Die beste Chance ergab sich nach einer Flanke von ihm, die in der 17. Minute nur einen Hauch zu hoch angesetzt war - Mittelstürmer Martijn Kaars kam zwar mit dem Kopf ran, konnte die Kugel aber nicht mehr richtig drücken.

Kaars per Doppelpack - Magdeburg dominiert im ersten Abschnitt

Schalke meldete sich in der 21. Minute offensiv an. Tobias Mohr hatte die Kugel 23 Meter vor dem Tor maßgerecht auf dem rechten Fuß, verzog bei seinem Abschluss aber knapp. Insgesamt aber war Magdeburg im ersten Spielabschnitt das bessere Team. Und das spiegelte sich bald auch im Ergebnis wieder. In der 29. Minute wurde Kaars von Livan Burcu steil in den Strafraum geschickt. Aus spitzem Winkel zirkelte der Niederländer die Kugel an Justin Heekeren im Schalker Kasten vorbei zum 0:1 ins Netz.

Magdeburg blieb dran, vergab durch Alexander Nollenberger nach 41 Minuten eine gute Gelegenheit, um dann doch noch vor dem Pausenpfiff das 0:2 zu bejubeln: Bei einem Magdeburger Freistoß im Mittelfeld ließ sich Schalkes Abwehr überrrumpeln. Kaars hatte freie Bahn und schob die Kugel zum 0.2 ins Netz (45.+2).

Magdeburg hat alles im Griff

Für Schalke galt: Nach dem Seitenwechsel musste ein rasches Tor her, um noch eine echte Chance auf Punkte zu haben. Doch daraus wurde nichts. Der FCM bestimmte die Partie weiterhin. Es war spielerisch für die Zweite Liga schon oberste Schublade, was das Team von der Elbe anbot. In der 56. Minute das 0:3: Baris Atik wurde mit einer Spielverlagerung der ersten Güte links freigespielt. Der 30-Jährige lief ein paar Schritte, flankte punktgenau in den Lauf von Kaars, der wenig Mühe hatte, seinen dritten Treffer an diesem Abend zu markieren.

Für Schalke wurde es jetzt bitter. Die Königsblauen bekamen von den immer selbstbewusster auftretenden Gästen ihre Grenzen aufgezeigt. In der 66. Minute ein Zaubertor: Burcu spielte von halbrechts einen wunderbaren Pass in die Tiefe, wo Philipp Hercher einlief und der Kugel nur eine kleine Richtungsänderung gab, um sie neben dem rechten Pfosten im Tor zu versenken - 0:4

Schalke gibt nicht auf, kassiert aber den K.o.

Es war ein tolles Fußballspiel, an dem auch Schalke seinen Anteil behielt. Denn Königsblau steckte nicht auf. Und wurde belohnt: Adrian Gantenbein verkürzte in der 69. Minute auf 1:4, als er eine Flanke von Pape Ba über die Linie drückte. Zwei Minuten später musste Magdeburgs Hercher per Kopf auf der eigenen Torinie klären, nachdem Ba einen Kopfball angesetzt hatte.

Der endgültige K.o. kam aber wenig später, durch - na klar - Martijn Kaars. Der Niederländer umdribbelte nach einem langen Pass noch Keeper Heekeren und schob die Kugel zum 1:5 ins leere Tor (74.). In der nachspielzeit noch die Resultatsverbesserung: Janik Bachmann verkürzte nach Flanke von Taylan Bulut per Kopf auf 2:5. Dabei blieb es. Schalke war nach seiner kleinen Erfolgsserie gestoppt. Und der 1. FC Magdeburg freute sich über seinen Sprung auf Rang zwei der Tabelle.

Schalke in Köln, Magdeburg gegen Nürnberg

Schalke ist am kommenden Spieltag beim 1. FC Köln zu Gast (09.02., 13.30 Uhr). Magdeburg spielt am Tag zuvor gegen den 1.FC Nürnberg (08.02., 13.00 Uhr). Es wird eine Herausforderung für den FCM. Denn noch immer wartet der Tabellenzweite auf seinen ersten Heimsieg in dieser Saison.