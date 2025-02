Verdienter Heimerfolg Schlusslicht Regensburg schockt harmlose Hertha Stand: 01.02.2025 14:55 Uhr

Tabellen-Schlusslicht Jahn Regensburg hat am 20. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen den klaren Favoriten Hertha BSC einen Coup gelandet und verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Die Treffer erzielten Christian Kühlwetter vom Elfmeterpunkt (45. Spielminute) und Elias Huth in der Nachspielzeit der Partie. Die Regensburger, die zuletzt mit 1:5 in Ulm unter die Räder geraten waren, bleiben trotz des Sieges Tabellenletzter. Hertha BSC verbleibt mit 25 Punkten im Mittelfeld.

Regensburg entnervt die Hertha

Die Regensburger begannen die Partie hochengagiert und pressten die Herthaner im Aufbauspiel situationsbedingt. Nach einer knappen Viertelstunde vergab Regensburgs Eric Hottmann die erste große Gelegenheit der Partie, Herthas Schlussmann Marius Gersbeck parierte aber aus kurzer Distanz.

Auch in der Folge gelang es den favorisierten Herthanern nicht, die Partie zu dominieren und sich Torchancen zu erspielen. Ein Patzer in Berlins Hintermannschaft ermöglichte dann die Führung für den Jahn. Klemens rauschte ohne Not von hinten in Kühlwetter hinein, der mit dem Rücken zum Tor stand - Schiedsrichter Dr. Robert Kampka entschied auf Foulelfmeter, den der Gefoulte selbst sicher verwandelte.

Reese kommt - die Wende nicht

Nun war die Hertha gefragt, das große Aufbäumen blieb aber zunächst aus. Die Berliner kamen zwar besser in die Partie und drängten Regensberg vermehrt in die eigene Hälfte, im letzten Drittel blieben die Bemühungen der Gäste aber zu inkonsequent.

Kreativmann Fabian Reese, zur Pause eingewechselt, sorgte immerhin für etwas Schwung. Seine Flanke auf Marten Winkler sorgte für etwas Gefahr, doch der schwierige Abschluss landete über dem Tor. Regensburg blieb auch in der Schlussphase konzentriert und ließ bis auf wenige Torannäherungen nichts zu. Vielmehr gelang kurz vor Ende der Partie noch der zweite Treffer für die Gastgeber, Huth köpfte unbedrängt ein (90. +2).

Regensburg in Fürth, Hertha gegen Lautern

Regensburg ist am nächsten Spieltag in Fürth gefragt (07.02., 18.30 Uhr). Hertha empfängt den 1. FC Kaiserslautern zum Topspiel am Samstagabend (08.02., 20.30 Uhr).