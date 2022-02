Schalke bleibt Sponsor Gazprom vorerst treu

Mit der Entsendung von Truppen in die ukrainischen Separatistengebiete in den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk hat Russland den Krieg in der Ukraine weiter eskaliert. Damit kommt das Thema erneut in Gelsenkirchen an: Der staatliche russische Energiekonzern Gazprom ist Hauptsponsor des FC Schalke 04, der schon häufiger wegen der Zusammenarbeit in der Kritik stand. Nun äußerte sich der Klub zu der Partnerschaft.

Schalke: "Gazprom seit 15 Jahren zuverlässiger Partner"

Schalke habe "seit nunmehr 15 Jahren einen zuverlässigen Partner und einen relevanten Gaslieferanten der Bundesrepublik Deutschland an seiner Seite" , hieß es in einer Stellungnahme der Vereinsführung am Dienstag (22.02.2022). Schalke verwies darauf, dass die Partnerschaft mit der deutschen Tochtergesellschaft "Gazprom Germania" bestehe. Einen Unterschied in der Außenwirkung macht dies nicht.