Die Entscheidungen vom Wochenende im Überblick

Bundesliga: Werder steigt ab, Köln darf in die Relegation

Was für ein Drama: Die FC-Spieler jubelten schon auf dem Rasen, doch Schiedsrichter Daniel Siebert erkannte das Tor nach Videoansicht ab: Sané war vor dem Treffer aus dem Abseits geblockt worden. Köln warf am Ende aber alles nach vorne und in der 86. Minute war Fährmann geschlagen: Sebastiaan Bornauw schießt den FC in die Relegation - der Gegner wird morgen unter Bochum, Kiel und Fürth ausgespielt.