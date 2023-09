Die Top 7 trennen nur zwei Punkte Eigenwerbung ohne superlative Slogans - Hochspannung in der 2. Liga Stand: 28.09.2023 08:40 Uhr

Statt angepriesen werden zu müssen, liefert sie mittlerweile selbst: Die 2. Liga präsentiert sich in dieser Saison wieder auf Topniveau. Gerade der Kampf um den Aufstieg verspricht jetzt schon Dramatik.

Es gibt gewisse Slogans aus Fernsehwerbungen, die für viele Jahre in den Gedächtnissen hängen bleiben. Das gilt aber nicht nur für Produkte, die beispielsweise im Supermarkt zu erwerben sind, sondern auch für Ankündigungen von Sportübertragungen. So gab es auch eine Zeit, in der die 2. Fußball-Bundesliga Jahr für Jahr mit neuen Superlativen angepriesen wurde: " Beste 2. Liga der Welt ", " Beste 2. Liga aller Zeiten ", " Spannendste 2. Liga aller Zeiten ".

Dicht gedrängte Spitze

Tatsächlich ist das Unterhaus mittlerweile aber so stark besetzt und sorgt für so viel Spannung, dass es solche Slogans nicht mehr benötigt. Allein der Blick an die Spitze reicht für ein großes Maß an Interesse. Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und den Siebten Holstein Kiel trennen nach sieben Spielen nur zwei Punkte, Hertha BSC ist auf dem Weg in die Spitze und ein anderer Aufstiegskandidat ist weit von ihr entfernt.

Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune Bei uns wird sehr laut geschrien, wenn wir nicht erfolgreich sind

Düsseldorf reichte am Wochenende gegen Hannover 96 - als Fünfter ebenfalls Teilnehmer im frühen Aufstiegsrennen - ein 1:1, um den 1. Platz zu verteidigen. "Das ist schon ganz cool, ich stehe lieber oben als unten ", sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioue. " Es geht aber bei uns um den Prozess und wir wissen auch, dass bei uns sehr laut geschrien wird, wenn wir mal nicht erfolgreich sind. Deswegen darf man solche Momente nicht überbewerten. "

Beim HSV herrscht dicke Luft

Ganz laut geschrien wird aktuell auch mal wieder in Hamburg. Der HSV steht ganz besonders unter Druck, nachdem im spannenden Saisonfinale der vergangenen Saison erst schon fälschlicherweise der direkte Aufstieg gefeiert (der 1. FC Heidenheim schoss sich in der Nachspielzeit in die Bundesliga) und dann auch die Relegation gegen den VfB Stuttgart zum Misserfolg wurde.

Fünfmal ist der einstige Bundesliga-Dino schon an seinem Rückkehrvorhaben gescheitert und nach den jüngsten Niederlagen gegen die Aufsteiger SV Elversberg und VfL Osnabrück (jeweils 1:2) ist die Stimmung trotz Platz drei wieder auf dem Tiefpunkt. HSV-Trainer Tim Walter bezeichnete die Leistung seines Teams gegen Osnabrück als " bodenlos schlecht ", Torhüter Daniel Heuer Fernandes attestierte der Mannschaft das Prädikat " keine Qualität ".

St. Pauli unter Hürzeler ein echter Favorit

Ganz anders ist es etwa acht Kilometer südöstlich vom Volksparkstadion. Am Millerntor zeigte der FC St. Pauli beim 3:1 gegen Schalke 04 eine herausragende Leistung und ist in dieser Saison als einziges Team in der 2. Liga ungeschlagen, hat dazu die beste Abwehr aller 18 Mannschaften. " Wir sind ein Verein, der sportliche Ambitionen hat, da mache ich kein Hehl draus. Die Liga ist so eng, jedes Spiel ist 50/50. Da tun wir gut daran, mit harter Arbeit voranzugehen ", sagte Fabian Hürzeler.

Seit Beginn des Jahres ist der 30-Jährige Trainer auf St. Pauli - und der Lauf seiner Mannschaft seitdem ist beeindruckend. In 25 Spielen holte Hürzeler mit seinen Spielern einen Punkteschnitt von 2,28 Zählern pro Partie und verlor erst zweimal. Halten die Kiezkicker diese Form auch nur annhähernd über die gesamte Saison, ist ihnen der Aufstieg nicht zu nehmen.

Traditionsvereine an der Spitze - und bald auch Hertha

Um den könnten auch Klubs spielen, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. Der 1. FC Kaiserslautern hat 13 von 15 möglichen Punkten aus den vergangenen fünf Spielen geholt, der 1. FC Magdeburg hat sich nach einer starken Rückrunde in der vergangenen Saison auch im oberen Drittel etabliert und gilt als eines der spielstärksten Teams der Liga. Dazu hat Holstein Kiel trotz zwei Niederlagen in Folge Tuchfühlung zur Spitze.

Dirk Schuster

Im Ostseestadion war mit Hertha BSC eine Mannschaft am Wochenende siegreich, die man auch oben erwartet hatte - und nun auch mit großen Schritten auf dem Weg dorthin ist. Drei der vergangenen vier Partien hat der Bundesliga-Absteiger gewonnen. " In der Mannschaft gibt es eine bestimmte Qualität, wenn die Spieler einfach und gemeinsam spielen. Vorher hat jeder irgendetwas gemacht ", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai und verwies auf den schlechten Start mit drei Niederlagen und 0:5 Toren.

Schalke holt die Realität ein

Während Hertha die Wende geschafft hat, ist Schalke weit davon entfernt, eine Rolle im Rennen um den Aufstieg zu spielen. " Als Erstliga-Absteiger und mit diesem Umfeld zählst du automatisch mit zu den Favoriten. Es soll gar nicht arrogant klingen, aber du musst dir hohe Ziele setzen - und natürlich wollen wir zurück in die Bundesliga ", hatte Trainer Thomas Reis noch vor der Saison gesagt.

Die Realität: Schalke ist nach sieben Spielen mit nur sieben Punkten 16. und hat dazu wieder große interne Probleme. Erstmal muss es also um den Klassenerhalt gehen.

Topspiele am nächsten Wochenende

Während die Gelsenkirchener am kommenden Wochenende beim SC Paderborn - einem weiteren Team, das ebenfalls als Kandidat auf die Topplätze galt und nun am Tabellenende zu finden ist - die Wende einleiten wollen, gibt es gleich zwei Spiele, die absolutes Bundesliga-Feeling vermitteln. Am Freitag (29.09.2023) ist Tabellenführer Düsseldorf bei HSV zu Gast, am Samstagabend empfängt Hertha BSC den Zweiten St. Pauli. Es dürften wieder Spiele werden, die für Eigenwerbung ganz ohne superlative Slogans sorgen.