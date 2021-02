Audio: Frauenfußball - Zwölfter Erfolg in Serie für DFB-Auswahl

Sportschau. . 01:20 Min. . ARD. Von Marc Eschweiler.

Mit 2:0 schlugen die DFB-Frauen Belgien am Aachener Tivoli. Trotz zwölf Siegen in Serie muss die sich im Umbruch befindende Mannschaft noch zulegen. Am Mittwoch geht es zum aktuellen Europameister Niederlande. | audio