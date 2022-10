Im Zug nach Leverkusen Großer Teil der Wolfsburg-Spieler trägt keine Maske Stand: 21.10.2022 21:46 Uhr

Mit dem Zug geht es für die Mannschaft des VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen – für einen großen Teil der Mannschaft allerdings ohne die in der Bahn verpflichtende Maske. Ein zufällig mitreisender WDR-Reporter schildert die Situation im Abteil.

Von Marcus Werner

Die Mannschaft des VfL Wolfsburg reiste am Freitag (21.10.2022) gemeinsam mit Trainer Niko Kovač im ICE ins Rheinland, wo das Team am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, live hören und im Ticker bei sportschau.de) in Leverkusen antritt – allerdings zum großen Teil ohne die im Fernverkehr vorgeschriebene FFP2-Maske.

Ein Video belegt, wie mehrere Spieler ohne Maske am Handy spielen, dösen oder sich unterhalten, einige ließen ihre Maske am Ohr baumeln, andere unter dem Kinn. Erlaubt ist die Abnahme der Maske im Wesentlichen nur zum Essen und Trinken.

WDR-Reporter beobachtet die Situation

Ein zufällig mitreisender WDR-Reporter wurde Zeuge, wie mehrere Spieler auf die mehrmaligen Hinweise der Zugbegleiterin mit kollektiv lautem Gelächter reagierten. Micky van de Ven setzte sich die Maske kurzzeitig wie einen Hut auf den Kopf.

Paulo Otávio gab seinem Sitznachbarn und Torwart Pavao Pervan nach dessen vierter Ermahnung durch die Zugbegleiterin ( "Mir ist das langsam peinlich, es zu sagen…" ) lachend den Tipp, er müsse besser aufpassen und die Maske immer nur einige Sekunden aufsetzen, bevor ein Bahn-Mitarbeiter vorbeikäme. Die Zugbegleiterin sagte dem WDR: "Ich finde das Verhalten der Spieler nicht respektvoll."

Verein entschuldigt sich für Verhalten