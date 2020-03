Keine Meister wegen Corona? - Auswirkungen des Virus' auf die Spielpläne

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund wird wie geplant am Samstagabend (07.03.2020, 18.30 Uhr) stattfinden. Lediglich die Besucher aus dem Kreis Heinsberg, in dem das Corona-Virus in NRW zuerst aufgetaucht war, sollten freiwillig zuhause bleiben - und bekommen den Eintrittspreis erstattet.

Doch was würden Absagen von Bundesliga-Spielen für das minutiös getaktete Fußball-Halbjahr bedeuten?

Eintracht Frankfurt vor ungewissen Wochen

Am Beispiel von Eintracht Frankfurt wird die Problematik deutlich. Das Frankfurter Spiel gegen Werder Bremen vom 24. Spieltag (1. März) musste verlegt werden, weil die Eintracht aufgrund eines Sturmes erst einen Tag später als geplant in der Europa League in Salzburg antreten konnte und deshalb nicht genug Regenerationszeit vor der nächsten Partie zur Verfügung hatte.

Die Hessen sind auch weiterhin in der Europa League vertreten und haben damit mindestens zwei weitere Partien an einem Werktag. Und noch hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) keinen neuen Termin für das Bundesliga-Spiel gegen Bremen vergeben (können). Sollten die Frankfurter das Finale erreichen, wäre nur noch ein Zeitraum zwischen dem 33. und 34. Spieltag vorhanden. "Mögliche frühere Ansetzungs-Optionen stehen im Zusammenhang mit dem Abschneiden von Eintracht Frankfurt in der Europa League" , teilte die DFL mit.

Schweizer Fußball ruht

Dazu kommt, dass im Schweizer Fußball der Ligabetrieb aufgrund des Coronavirus' für den gesamten März eingestellt wurde. Dominique Blanc, Präsident des schweizerischen Fußballverbandes ( SFV ) teilte mit: Sollte nach dem 23. März der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen werden können, könne die Meisterschaft aufgrund des Termindrucks nicht wie geplant zu Ende gespielt werden können.

Die Frankfurter treffen in der Europa League auf den FC Basel und müssen eigentlich im St. Jakob Park am 19. März antreten. Ob dieses Spiel überhaupt stattfinden kann oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ist noch offen. "Wir werden mit den Regierungen beider Länder sprechen und eine Entscheidung erst kurz vor dem Spiel treffen" , sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem UEFA-Kongress in Amsterdam am Dienstag. "Der Spielkalender ist jetzt schon voll. Wenn Spiele ausgesetzt werden, ist das ein Problem."

Spielplan-Chaos droht

Sollte das Spiel zwischen Basel und Frankfurt verlegt werden müssen, wäre die Termin-Not noch größer: Denn direkt im Anschluss ist eine Länderspielwoche terminiert, in denen keine Ligaspiele stattfinden.

Und es könnte noch andere deutsche Mannschaften treffen. Neben Frankfurt spielen Bayer 04 Leverkusen und der VfL Wolfsburg in der Europa League. In der Champions League sind es RB Leipzig, der FC Bayern sowie Borussia Dortmund. Auch diesen Vereinen droht bei Spielabsagen ein Spielplan-Chaos führen. Etwa wie in Italien.

Italienische (Corona-) Verhältnisse

Cristiano Ronaldo von Juventus Turin

Beim italienischen Fußball geht gerade viel durcheinander. Bereits zehn Spiele der Serie A wurden abgesagt. Auch die Halbfinalrückspiele in der Coppa Italia, geplant für diesen Mittwoch und Donnerstag, werden verschoben. Für einige der Matches gibt es Ausweichtermine. Die sechs ausgefallenen Spiele des 26. Spieltages werden am kommenden Wochenende sowie am Montag gespielt. Dafür wird der komplette 27. Spieltag eine Woche verschoben. Alle anderen Spieltage rutschen ebenfalls nach.

Um den Kalender einzuhalten, wird ein zusätzlicher Spieltag am ursprünglich für das Pokalfinale vorgesehenen 13. Mai eingeführt. Auf diesen Termin rutschen die ursprünglich für den 10. Mai angesetzten Spiele des 36. Spieltags. Am 17. Mai wird regulär der der 37. Spieltag ausgetragen, am 24. Mai regulär der finale 38. Spieltag.

Womöglich ist solch eine Lösung auch eine Variante für den DFB, das für den 23. Mai geplante Pokalfinale zu verlegen. Allerdings will Bundestrainer Joachim Löw ab dem 24. Juni die Vorbereitunge für das EM-Turnier beginnen und die Nationalspieler im Trainingslager versammeln.

Wettbewerbsverzerrung?

Für die vier ausgefallenen Spiele des 25. Spieltags in Italien gibt es allerdings noch keine Lösung. Ursprünglich wurde der neue Ersatzspieltag 13. Mai ins Auge fasst. Die Idee stieß jedoch auf Kritik, weil dies auch das Spitzenspiel Juventus – Inter Mailand betroffen hätte.

Napolis Coach Gennaro Gattuso befürchtete Wettbewerbsverzerrung. "Wir wissen alle, dass es einen Unterschied macht, an welchen Zeitpunkt der Saison ein Match stattfindet" , sagte er.

Am Mittwochmittag treffen sich alle Verantwortlichen zu einer außerordentlichen Versammlung der Lega Serie A in Rom. Sie müssen eine Lösung für das Spiel Juve gegen Inter und die anderen drei ausgefallen Spiele vom Februar finden - und auch neue Termine für die Pokalhalbfinalpartien Neapel gegen Inter und Juventus gegen AC Mailand.

Vor leeren Rängen

Das Pokalfinale wurde wegen der Verschiebung des Spielplans der Serie A vom 13. Mai um eine Woche auf den 20. Mai verschoben. Wahrscheinlich steht dafür auch nicht mehr das Olympiastadion in Rom zur Verfügung, sondern San Siro in Mailand. All dies ist aber nur zu halten, wenn in Mailand überhaupt gespielt werden kann und es wegen des Coronavirus nicht zu weiteren Spielabsagen kommt.

Auf europäischer Ebene müssen Italiens Vereine ebenfalls mit Veränderungen rechnen. Spaniens Sportminister verkündete bereits, dass das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo (10. März) sowie das Europa-League-Match zwischen Getafe und Inter Mailand (19. März) vor leeren Rängen stattfinden wird.

Für das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg gab der Verband FIGC noch keine Informationen über etwaige Reisebeschränkungen heraus.

Was passiert mit der EM?

Und schließlich könnte die Virus-Problematik auch großen Einfluss auf die Fußball-Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) haben, die in diesem Jahr in ganz Europa stattfindet. Da zudem noch die Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) stattfinden, besteht für die europäischen Fußball-Ligen auch kein Spielraum, ihre Spielzeiten nach hinten zu verlängern.

Die UEFA-Führung hat angesichts der Coronavirus-Krise eingeräumt, mit Blick auf die EM im Sommer diverse Notfall-Optionen zu prüfen. "Wir haben verschiedene Szenarien. Wir wollen aber diese im Moment nicht öffentlich diskutieren" , sagte Generalsekretär Theodoridis. Über eine mögliche Absage machte er keine Angaben. "Wir wollen nicht spekulieren, was in drei oder vier Monaten passiert" , sagte er.

Stand: 04.03.2020, 10:08