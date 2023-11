Fußball-Bundesliga Stuttgart gegen Dortmund - die Suche nach Gewissheit Stand: 10.11.2023 12:04 Uhr

Beim Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund trifft am Samstag (11.11.2023) in der Fußball-Bundesliga der Dritte auf den Vierten. Bei beiden Teams stellt sich aufgrund der vergangenen Spiele aber die Frage: Wie gut sind sie wirklich?

Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund hatten in den ersten Wochen eine große Gemeinsamkeit: sie waren beide sehr erfolgreich. Die Schwaben gewannen sieben der ersten acht Ligaspiele, der BVB blieb in dieser Zeit ohne Niederlage und holte 20 von 24 Punkten. Und dennoch unterschieden sie sich enorm. Stuttgart spielte begeisternden Fußball und war die große Überraschung der Liga, während der Vizemeister unter anderem mit drei 1:0-Siegen Ergebnis- statt Spektakelfußball zeigte.

Beide Teams hatten zuletzt Probleme

An den Dortmundern wurde deswegen immer wieder gezweifelt - und das überaus enttäuschende 0:4 gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende stützte diese Bedenken. Andererseits überzeugte das Team von Trainer Edin Terzic dann aber in der Champions League gegen Newcastle United (2:0). Der BVB zeigt sich wechselhaft - und der VfB? Der verlor zuletzt in der Liga zweimal in Folge.

Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaft wird so also auch zu einer Art Qualitätsprüfung. Ist Stuttgart gut genug, um wirklich eine Rolle an der (erweiterten) Bundesligaspitze spielen zu können? Und kann Dortmund beweisen, dass das Bayern-Fiasko nur ein Ausrutscher war und sie doch ein Spitzenteam sind?

Hoeneß vergleicht Guirassy-Verletzung mit Kane-Ausfall

Gerade beim VfB ist die gestellte Frage vollkommen ergebnisoffen. Der Spielplan ist mittlerweile schon als Grund dafür anzusehen, dass die Mannschaft von Sebastian Hoeneß derart gut platziert ist, schließlich spielte sie bereits gegen alle Teams, die auf den Rängen 13 bis 18 platziert sind. Der einzige Top-5-Gegner bisher war RB Leipzig - und da gab es am zweiten Spieltag eine 1:5-Niederlage.

Hoeneß bemängelte, sein Team sei zuletzt " grundsätzlich nicht an unser Leistungslimit gekommen ". Doch ein großer Faktor des Knicks war auch die Verletzung von Serhou Guirassy. Mit seinen 14 Toren war der Stürmer entscheidend für den starken Start verantwortlich, verletzte sich dann aber - und könnte gegen den BVB zurückkehren. " Es wird eine Punktlandung ", kündigte Hoeneß an und verwies auf die Wichtigkeit des Torjägers: " Nimmt man bei Bayern Harry Kane raus, wird sich das über kurz oder lang auch bemerkbar machen. "

Brandt: Bei Sieg "überall noch gut dabei"

Fakt ist: Mit Guirassy ist Stuttgart definitiv stärker. Die Frage, wie stark der VfB in Bestbesetzung aber wirklich ist, beantworten Partien wie gegen den BVB. Für die Dortmunder war es im ersten Schritt wichtig, in der Champions League zu reagieren. " Das war die richtige Antwort. Man sieht, was diese Mannschaft leisten kann ", freute sich Sportdirektor Sebastian Kehl daher besonders über den guten Dortmunder Auftritt gegen Newcastle.

Doch jetzt muss der Vizemeister auch nachlegen, um nicht frühzeitig den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. " Wenn wir jetzt noch das Spiel am Samstag beim VfB ziehen, sind wir überall noch gut dabei - auch wenn die Leverkusener mit sieben Punkten schon ein gutes Stück weit weg sind ", fasste Julian Brandt die Situation zusammen.

Vergangenes Duell war entscheidend für Stuttgart

Stuttgart und Dortmund sind auf der Suche nach Gewissheit. Das direkte Duell wird die nicht unbedingt gänzlich bringen, aber der Ausgang dürfte einen recht guten Gradmesser bieten. Wovon jedoch zumindest Hoeneß ausgeht, ist, dass es ein Spiel wird, dass die Zuschauer begeistert. " Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Es sind zwei Mannschaften, die viel über die Offensive kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Tore sehen werden ", sagte der VfB-Trainer.