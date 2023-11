46. Donyell Malen Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

46. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

46. Marco Reus Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

46. Karim Adeyemi Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Jetzt ist in Stuttgart Halbzeit. Zeit zum Durchatmen. Der VfB und Borussia Dortmund lieferten sich im ersten Durchgang ein aufregendes Spitzenspiel, bei dem die Schwaben lange Zeit dominierten, aber den Führungstreffer nicht erzielen konnten und dann vom BVB eiskalt erwischt wurden. In der 11. Minute vergab zunächt Führich aus elf Metern per Strafstoß und ließ nach einem Foul von Kobel das 1:0 liegen. Danach erarbeiteten sich die Schwaben aber weiter Chancen im Minutentakt und verzweifelten dabei immmer wieder an BVB-Keeper Kobel. Der BVB kam hingegen erst in der 36. Minute erstmals vors gegnerische Tor und erzielte dabei prompt das 0:1 durch Füllkrug. Der VfB antwortete darauf aber schnell und belohnte sich in der 42. Minute etwas verspätet mit dem 1:1-Ausgleich durch Undav.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Fast das 2:1! Bei der letzten Aktion des ersten Durchgangs muss Kobel mal für den BVB als Retter ran. Eine scharfe Flanke von Millot dreht sich in der Luft immer weiter aufs Tor und landet beinahe auf dem Kopf von Undav. Kobel reißt die Hände hoch und hält den Ball gerade noch so vor der Linie.

45. +4 Mittelstädt rennt den linken Flügel runter und verfrachtet den Ball mit einer gefährlichen Hereingabe vom Tor weg in den Fünfer. Bensebaini verschiebt aufmerksam und köpft die Flanke sicher hinten raus.

45. +2 Auch in der Nachspielzeit gibt's VfB-Fußball. Die Schwaben wollen das Spiel drehen und erarbeiten sich ihre nächste Gelegenheit. Nun dreht sich Führich auf Höhe des Elfmeterpunktes frei und schließt halbrechts ab. Der BVB wirft sich in die Schussbahn und klärt zur Ecke.

45. +1 Nach einigen Verletzungsunterbrechungen und den beiden Toren gibt es bereits im ersten Durchang fünf Minuten Nachschlag. Nehmen wir gerne, das Spitzenspiel macht Lust auf mehr!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

42. Deniz Undav Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Deniz Undav

Jetzt belohnt sich der VfB und schlägt mit dem 1:1 zurück! Leweling nimmt einen hohen Pass in den rechten Strafaum-Bereich technisch stark aus der Luft an und leitet die Kugel danach sofort mit Übersicht vors Tor weiter. Undav sticht in die Lücke und lässt Kobel diesmal mit einem Flachschuss nach links keine Chance.

40. Karim Adeyemi muss aufpassen. Der bereits verwarnte Dortmunder kann sich nach einem Foul nicht beruhigen und wird von Schiri Stieler wohl schon letztmals vor Gelb-Rot ermahnt. Reagiert Terzić in der Pause?

38. Die Spielverlauf passt perfekt zur fußballerrischen Weisheit, dass sich ausgelassene Chancen irgendwann immer rächen. Der VfB lässt zwölf Torschüsse leichtfertig liegen und kassiert beim ersten richtigen Angriff der Dortmunder dann prompt das 0:1.

36. Niclas Füllkrug Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Niclas Füllkrug

Der BVB kommt einmal vors Tor und macht sofort das 0:1! Ein langer Aufbaupass von Schlotterbeck endet bei Ryerson, der den Ball von rechts in den Rückraum zurücklegt. Füllkrug läuft am linken Pfosten mit und drückt den Ball nach einem Luftloch von Zagadou ins Netz! Eiskalt!

33. Das 0:0 ist für Borussia Dortmund mittlerweile schmeichelhaft. Der VfB zeigt ein starkes Heimspiel und hatte bereits Möglichkeiten für mehr als nur ein Tor. Guirassy fehlt den Schwaben als Goalgetter.

31. Der VfB verzweifelt an Kobel! Ein Steilpass durchs Zentrum sorgt für den nächsten Flächenbrand im BVB-Strafraum. Führich sprintet durch die Mitte, dananch legt ein Dortmunder unfreiwillig für Leweling auf. Der Stuttgarter zieht sofort ab, doch Kobel hält erneut und steht jetzt schon bei sechs Paraden.

28. Bitter für den BVB: Hummels humpelt vom Platz und muss ausgewechselt werden! Der Abwehrchef der Dortmunder deutet eine muskuläre Verletzung an und kann nicht weiterspielen. Als Ersatz kommt Bensebaini.

28. Ramy Bensebaini Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

28. Mats Hummels Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

27. Bei dieser Rettungstat verletzt sich Dortmunds Torhüter an der Hand und muss kurz behandelt werden. Undav und Kobel rasseln in der Luft heftig zusammen.

25. Wie lange geht das für den BVB noch gut? Stuttgart betreibt langsam Chancenwucher. Bei einer Leweling-Flanke von rechts muss Kobel weit raus und boxt den Ball im hohen Sechzehner im letzten Moment vor Undav mit einer Hand in die Ferne.

23. Die Schwaben drängen auf das 1:0! Nun hat auch Leweling den Führungstreffer auf dem Fuß. Der VfB-Stürmer wird am rechten Pfostn frei gespielt und schießt den Ball etwas zu ungenau in die Arme von Kobel.

20. Zwei Großchancen für den VfB! Undav holt zunächst von halbrechts im Strafraum aus und kommt nicht an Kobel dabei. Danach krallt sich Millot die Kugel und probiert es mit eienm Flachschuss von der Stafraumkante. Wieder rettet Kobel seine Dortmunder und nimmt den Ball souverän vom Boden auf.

18. Während sich das Spiel nach den aufregenden Minuten eben so langsam beruhigt, bleibt der VfB trotzdem weiter vorne. Die Hausherren haben mehr vom Spiel und halten das Geschehen klar in der BVB-Hälfte.

15. Deniz Undav Stuttgart Gelbe Karte für Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Abseits des Balles geraten Undav und Adeyemi aneinander und liefern sich direkt vor den Trainerbänken eine Rangelei. Bevor sich die Situation noch weiter zuspitzt, greift Schiri Stieler lieber schnell ein und verwarnt beide mit Gelb.

15. Karim Adeyemi Dortmund Gelbe Karte für Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)



13. Die Stuttgarter lassen die große Chance auf das schnelle Führungstor liegen, bleiben aber auch nach dem Fehlschuss von Führich weiter stürmisch.

11. Chris Führich Stuttgart Elfmeter verschossen von Chris Führich, VfB Stuttgart

Führich tritt an und verschießt! Der Stuttgarter schießt nicht sonderlich platziert nach halbrechts und scheitert an Kobel. Danach ist der Ball zwar nochmal frei, doch der BVB kann im Verbund klären und einen Nachschuss verhindern.

10. Gregor Kobel Dortmund Gelbe Karte für Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Dortmunds Nummer eins bekommt zusätzlich die Gelbe Karte. Kann Kobel seinen Fehler wieder gut machen?

10. Elfmeter für den VfB Stuttgart! Anton hat erneut das Auge für den freien Mitspieler und schickt Undav mit einem genialen Pass ins Zentrum und direkt vors Tor. Kobel kommt raus, will retten und erwischt den Stuttgarter klar am Fuß.

8. Der BVB muss noch auf seine erste offensive Aktion warten. Bisher lassen sich die Stuttgarter nicht vom hohen Anlaufen der Dortmunder aus der Ruhe bringen.

5. Mutiger Beginn vom VfB! Anton schaltet sich wieder nach vorne mit ein und setzt von rechts zu einem hohen Seitenwechsel an. Im Zentrum sprintet Leweling in ein Loch vor der BVB-Abwehr, kann den weiten Ball aber nicht erreichen.

3. Der VfB mit dem ersten Abschluss! Nach einem Freistoß taucht Anton völlig frei rechts im Strafraum auf und köpft den Ball erstmal in die Mitte. Nach einem Befreiungsschlag der Dortmunder haut Führich darauhfin aufs Tor und wuchtet den Ball mit einem Fernschuss rechts vorbei.

1. Der Ball rollt! Schiri Tobias Stieler pfeift das Spitzenspiel an und der BVB stößt an. Die Gäste spielen heute in schwarzen Trikots, der Vfb in Weiß und mit Brustring.

1. Spielbeginn

BVB-Trainer Edin Terzić setzt heute indes auf die Elf, die in der Champions League zuletzt überzeugte und gegen Newcastle United einen wichtigen 2:0-Heimsieg feierte. In Stuttgart wollen die Schwarz-Gelben den Schwung aus der Königsklasse nun mitnehmen und auch endlich in der Liga mal wieder dreifach punkten. Den letzten Dreier in der Bundesliga holte Dortmund mittlerweile vor über drei Wochen in Bremen (1:0).

Personell gibt es bei den Schwaben vor dem Topspiel gegen den BVB gute Neuigkeiten: Der zuletzt verletzte Toptorjäger Serhou Guirassy kehrt bereits heute in den Kader zurück sitzt zumindest als Joker auf der Bank. Ansonsten vollzieht VfB-Trainer Sebastian Hoeneß heute drei Wechsel in seiner Startelf und bringt Maximilian Mittelstädt, Enzo Millot und Jamie Leweling neu von Beginn an.

Für den VfB Stuttgart ist das Duell mit dem BVB heute eine Standortbestimmung für die nächsten Wochen. Die Schwaben verloren nach ihrem Traumstart zuletzt zweimal nacheinander und haben bis Jahresende noch ein schwieriges Restprogramm vor sich mit Spielen gegen die Topklubs Bayer Leverkusen und den FC Bayern. Zudem folgt im Pokal-Achtelfinale ein baldiges Rematch gegen den BVB.

Am vergangenen Spieltag kassierten der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund jeweils eine enttäuschende Niederlage. Die Schwaben verloren in Heidenheim trotz vieler Gelegenheiten mit 0:2 und der BVB wurde im Klassiker von den Bayern sogar mit 0:4 vorgeführt. Heute treffen die beiden Verlierer der letzten Woche im Verfolgerduell aufeinander und wollen mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurück.