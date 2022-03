Rückblickend will der Ex-Profifußballer Grafite kein schlechtes Wort über Felix Magath verlieren. Ein super Motivator sei der Trainer in der Bundesliga gewesen: "Er hat sich auch immer für persönliche Dinge interessiert, wollte wissen, was los war."

Menschliche Komponente war am Ende nicht mehr wichtig

Der einstige Mittelstürmer des VfL Wolfsburg zeichnete in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung das Bild des Trainers Felix Magath. Der hatte in der Meistersaison 2008/2009 nicht nur das Gespür für die richtige Zusammenstellung des Kaders, sondern auch für den Umgang mit den Spielern - hart und konsequent, aber auch einfühlsam.

Es gibt nicht wenige Wegbegleiter, die Magath als Fußballlehrer kennengelernt haben. Dem wiederum wurde die menschliche Komponente in den Jahren immer unwichtiger, weshalb bald der Erfolg ausblieb.

Als der in Unfrieden vom FC Schalke 04 geschiedene Magath 2011 das zweite Mal am Mittellandkanal anheuerte, verhinderte er zwar erst den Abstieg, ging aber im Herbst 2012 als Tabellenletzter. Ohne Zugang zu den meisten Mitarbeitern, ohne Anteilnahme der meisten Profis.

Felix Magath kann nicht ohne Fußball

Magath, so heißt es rückblickend aus dem Wolfsburger Zirkel, habe damals nur noch auf sich gehört. Was womöglich auch der Grund war, warum kein Verein aus der Bundesliga mehr auf den Schleifer zugreifen wollte.

Bis sich am vergangenen Sonntag (13.03.2022) Hertha BSC an den Trainer erinnerte, der seit fast zehn Jahre keine Anstellung mehr im deutschen Profifußball hatte. Die Branche war mindestens verdutzt und verwundert.