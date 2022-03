Als Fredi Bobic im April 2021 verkündete, Eintracht Frankfurt zum Saisonende in Richtung Berlin zu verlassen, fürchtete man im Hessischen jenen Prozess, an dessen Ende so etwas übrig bleibt, das man gern "verbrannte Erde" nennt.

Wenige Wochen zuvor hatte schon Trainer Adi Hütter seinen Abflug angekündigt. Mit dem Sportvorstand und mutmaßlich einer Handvoll der besten Spieler schien sich der komplette erfolgreiche Frankfurter Aufbau in Luft aufzulösen.

Angst in Frankfurt, Freude in Berlin

Erfolgreiches Duo in Frankfurt: Trainer Adi Hütter (l) und Fredi Bobic.

Bei der Hertha frohlockte man hingegen: Bobic, der in Frankfurt als Manager aus einem kriselnden Abstiegskandidaten einen quicklebendigen, in Bundesliga und Europa zeitweise begeisternden Klub geformt hatte, sollte bei der Hertha Gleiches wiederholen.



Mit Hilfe der Windhorst-Millionen und dem goldenen Bobic-Händchen würde die Hertha bald wieder hoch oben auf Europas Bühne tanzen - so die Hoffnung.

Sieben Pleiten, ein Remis

Heute, ein knappes Jahr später, hat sich Eintracht Frankfurt stabilisiert. Hertha BSC eher nicht. Geldgeber Windhorst scheint verprellt, sportlich steht der Hauptstadtklub vor dem Total-Bankrott: Mit der Niederlage in Mönchengladbach am Wochenende (0:2) kassierte man im Jahr 2022 bisher sieben Pleiten, lediglich im Heimspiel gegen den VfL Bochum hatte man sich mal zu einem Unentschieden (1:1) gequält. Die Hertha ist mittlerweile Zweitletzter der Tabelle - der direkte Abstieg in die Zweite Liga droht. Hinzu kommt das erschütternde 0:2-Aus im Pokal-Viertelfinale gegen den Lokalrivalen Union.

Mit Tayfun Korkut hat Bobic nun schon den zweiten Trainer geschasst, nachdem er im November schon Pal Dardai wegen "fehlender Entwicklung" den Stuhl vor die Tür gesetzt hatte. Felix Magath soll's jetzt richten. Mit Magath auf der Trainerbank hoffen Bobic und seine Leute, den Kopf noch aus der sportlichen Schlinge ziehen zu können. Dabei ist es bereits ein Desaster. Ganz besonders für Bobic.

International bestens vernetzt

Denn der gelernte Einzelhandelskaufmann schien auf dem Weg zu sein, den Managerposten in deutschen Bundesligavereinen ganz neu interpretieren zu können. Bobic, der neben Serbokroatisch fließend Englisch spricht und sich auch auf Französisch verständigen kann, blickte seit Beginn seiner Tätigkeit am Schreibtisch über den Fußball-Tellerand hinaus.

Mit seinem Kumpel Lutz Pfannenstiel - mittlerweile als Sportdirektor beim US-amerikanischen Fußballklub St. Louis City aktiv - pflegt er ein weltweites Netz an Kontakten, das im Fußballgeschäft seinesgleichen sucht. Die beiden denken und agieren international, so dass ihnen kaum ein talentiertes Fußball-Schnäppchen durch die Finger gleiten kann, so dachte man zwischenzeitlich.

In Frankfurt: Erfolgreich auf dem Spielermarkt

Und Bobics Erfolge in Frankfurt bestätigten diese Einschätzung ja auch. Bobic war 2016 kaum installiert bei der Eintracht, da holte er unter anderem zahlreiche ungeschliffene Fußballer-Diamanten nach Frankfurt, die bei Weltklubs den Durchbruch (noch) nicht ganz geschafft hatten. In Frankfurt aber hervorragend performten. Vorläufiger Höhepunkt: Der DFB-Pokalsieg am Ende der Spielzeit 2017/18 mit Trainer Niko Kovac als Coach auf der Bank und Kevin Prince Boateng als Leader auf dem Rasen.