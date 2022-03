Die Hertha durfte sehr zufrieden sein, zur Pause nur mit 0:1 zurückgelegen zu haben. Den Gladbachern boten sich viele gute Chancen. Breel Embolo schoss Torwart Marcel Lotka aus elf Metern in zentraler Position in die Arme, wenig später an den Pfosten. Da waren nichtmal zehn Minuten gespielt.