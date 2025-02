Elfer-Serie von Kane geht weiter Totale Dominanz - FC Bayern lässt Werder gar keine Chance Stand: 07.02.2025 22:26 Uhr

Werder Bremen verteidigte leidenschaftlich, aber das reichte bei weitem nicht: Mit einer Machtdemonstration hat der FC Bayern München seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert. Ein wieder mal vom Elfmeterpunkt erfolgreicher Harry Kane (56./90.+7) und Leroy Sané (82.) schossen beim 3:0 (0:0) die Tore, das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf aber nur bedingt wider.

In den vergangenen Jahren waren Duelle zwischen den Bayern und Bremen fast immer eindeutige Angelegenheiten. Seit 2010 kassierte Werder in 33 Pflichtspielen 26 Pleiten, die Hälfte davon mit drei oder mehr Toren Unterschied - wie beim 0:5 im Hinspiel im eigenen Stadion. Doch Bremen ist neben Borussia Dortmund auch die einzige Mannschaft, die seit Beginn der Saison 2023/24 in München ein Bundesligaspiel gewinnen konnte.

Bayern findet kaum Mittel gegen die Werder-Defensive

Vergangene Saison hatte Werder durch ein Tor von Mitchell Weiser mit 1:0 gewonnen, den Rekordmeister mit einer starken Defensive zur Weißglut gebracht - und ein solches Bollwerk wartete wieder auf die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Die Bayern machten das Spiel, kamen aber kaum zu Chancen. Jamal Musiala wurde dann mal von Michael Olise stark eingesetzt, seinen Chip konnte Michael Zetterer aber entschärfen (17.).

Ansonsten verteidigte Werder mit zehn Feldspielern um den eigenen Strafraum so erfolgreich, dass lange nicht allzu viel passierte. Schlenzer von Kingley Coman (28.) und Olise (33.) gingen über das Tor, ein Fernschuss von Aleksandar Pavlovic genau in die Arme von Zetterer (33.). Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit wurde es wieder wirklich gefährlich, als Kane aus elf Metern knapp neben das Werder-Gehäuse köpfte.

Kane und Elfmeter - das Ergebnis ist immer das gleiche

Noch näher war Kane seinem 20. Saisontreffer nur 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Werder hatte sich noch nicht sortiert, Bayern spielte schnell und der Engländer versuchte es aus 18 Metern mit einem Gewaltschuss, der an die Querlatte krachte (46.). Doch dann bekam Kane die Möglichkeit, die aktuell eine Garantie auf einen Torerfolg ist.

Nach einem Handspiel von Anthony Jung gab es zurecht Elfmeter für den FC Bayern - und das ist das Hoheitsgebiet des Engländers, der seit fast 25 Monaten keinen Strafstoß verschossen hat. Auch gegen Werder blieb Kane eiskalt, schoss mit dem Vollspann flach genau ins Eck und verwandelte zum 28. Mal in Folge vom Punkt (56.).

Harry Kane freut sich über seinen verwandelten Elfmeter

Der Bayern-Bann war gebrochen - und es wäre recht schnell beinahe komfortabel geworden. Kane stand nämlich schon wenig später wieder frei vor dem Tor, diesmal verzog er aber mit dem linken Fuß ungewohnt deutlich (59.).

Sané sorgt für die überfällige Entscheidung

Werder verteidigte zwar gut, aber jetzt war die Mannschaft, deren Trainer Ole Werner aufgrund einer Roten Karte in der vergangenen Woche bei Mainz 05 auf der Tribüne saß, offensiv in der Pflicht. Das Problem: Die Bayern ließen das gar nicht zu und schnürten den Gegner weiter ein. Zetterer musste nach einem Kopfball von Upamecano mit einer tollen Parade das 0:2 verhindern (67.).

Bei aller Dominanz, die sich in allen Facetten zeigte, war das Spiel aber noch nicht entschieden, als die Partie 80 Minuten alt war. Das änderte sich dann aber in der 82. Minute: Der eingewechselte Konrad Laimer flankte auf den eingewechselten Leroy Sané, der aus drei Metern nur noch ins leere Tor einschieben musste - und das nur wenige Sekunden, nachdem er für Coman ins Spiel gekommen war.

Kane darf nochmal vom Punkt ran

Tief in der Nachspielzeit verwandelte Kane nach einem Foul von Jung an Musiala auch noch seinen zweiten Elfmeter (90.+6). Bremen, das sich zuvor noch mehrfach bei Zetterer bedanken konnte, dass das Ergebnis nicht schon deutlich höher ausgefallen war, hatte im gesamten Spiel nur zwei harmlose Torschüsse, kam auf einen Expected-Goals-Wert von 0,1 (Bayern: 4,72).

München hatte zudem auf 70 Prozent Ballbesitz, machte mit 94 Prozent Passquote kaum Fehler und gewann auch noch die Mehrzahl der Zweikämpfe. Auch die Konter erstickte die Defensive sofort im Keim. So bauten die Bayern mit einer eindrucksvollen Leistung ihren Vorsprung vorerst wieder auf neun Punkte auf den einzigen Verfolger Bayer Leverkusen aus.

München muss nach Leverkusen, Bremen gegen Hoffenheim

Auf den treffen die Münchener in der kommenden Woche im Topspiel in Leverkusen (15.02., 18.30 Uhr), zuvor geht es in den Champions-League-Playoffs bei Celtic Glasgow (12.02., 21 Uhr) um eine gute Ausgangssituation im Kampf um das Achtelfinale. Bremen spielt zu Hause gegen Hoffenheim (16.02., 15.30 Uhr).