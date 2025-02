Rückstand auf Bayern wächst Leverkusen lässt in Wolfsburg Punkte liegen Stand: 08.02.2025 17:31 Uhr

Mit einem torlosen Remis beim VfL Wolfsburg hat Bayer 04 Leverkusen vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München weiter an Boden auf die Tabellenspitze verloren. Das 0:0 am 21. Spieltag bedeutete zwar für Trainer Xabi Alonso die Einstellung des Bundesliga-Trainerrekords von 27 Auswärtsspielen in Serie ohne Niederlage - aber der Rückstand auf die Bayern beträgt eben auch jetzt schon acht Punkte.

Für Wolfsburg war das Unentschieden nach dem 1:1 in der Vorwoche bei Eintracht Frankfurt immerhin der nächste Achtungserfolg gegen ein Top-Team. Allerdings sind die Norddeutschen (Platz 8, 30 Punkte) jetzt auch seit vier Spielen ohne Sieg und haben so die Möglichkeit verpasst, sich in den Europacup-Rängen zu etablieren.

VAR kassiert frühes Kouierakis-Tor

Die Wolfsburger begannen gegen ein gegenüber dem langen Pokalkampf gegen den 1. FC Köln auf acht Positionen durchrotiertes Leverkusen dynamischer und jubelten schon nach sieben Minuten, als Konstantinos Kouierakis (7.) im Anschluss an einen Eckball per Kopf traf. Doch der Videobeweis kassierte den frühen "Wölfe"-Treffer wegen einer Abseitsstellung.

Leverkusen tat sich in ungewohnter Aufstellung lange schwer, Abläufe und Rhythmus zu finden. Die Gastgeber verteidigten zudem gewohnt effektiv, so dass Szenen vor dem Tor lange Mangelware blieben. Erst nach knapp einer halben Stunde ging bei den Fans der Puls wieder hoch, als Maximilian Arnold (33.) nach einer Ecke am Fünfmeterraum frei zum Kopfball kam - aber genau auf Bayer 04-Schlussmann Lukas Hradecky köpfte.

Hradecky doppelt gegen Tiago auf dem Posten

Es war der Auftakt zu einer stärkeren Wolfsburger Phase. Jonas Wind (35.) verpasste eine Fischer-Hereingabe knapp. Wenig später war Hradecky gleich zweimal aus kurzer Distanz gegen Tiago Tomas (42.) zur Stelle. Erst kurz vor dem Pausenpfiff hatte Leverkusen wieder mehr Zugriff auf die Partie, doch Richtung Tor blieb der Meister harmlos und im ersten Durchgang ohne Abschluss auf den Kasten von Marius Müller.

Das holten die Gäste kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit nach. Doch der Schussversuch von Nathan Tella (48.) nach einer Garcia-Ecke von links war kein Problem für Müller. Trotzdem bot sich danach in weiten Teilen das Bild der ersten Halbzeit: Wolfsburg verteidigte mit hohem Aufwand, Leverkusen fehlte in der Offensive die letzte Konsequenz.

Wirtz-Chance in der Nachspielzeit

Auch als Trainer Xabi Alonso seinem Team nach einer Stunde mit der Einwechslung von Florian Wirtz und Jeremie Frimpong ein Upgrade gab, änderte das nichts. Dafür hatte Wolfsburg die dickste Chance, als der eingerückte Kilian Fischer (75.). mit einem Hammer aus 20 Metern nur die Latte traf. Ein Aufreger nach einer Wind-Grätsche im Strafraum gegen Wirtz, bei der aber zuvor Leverkusens Nordi Mukiele im Abseits gestanden hatte (79.) war lange Zeit die einzige Leverkusener Szene im VfL-Strafraum.

Bis dann Wirtz (90.+5) in der Nachspielzeit die ganz dicke Möglichkeit auf den Lucky Punch hatte. Doch nach einem feinfüßigen Dribbling schoss Leverkusens Edeltechniker vom rechten Fünfereck links am Tor vorbei.

Wolfsburg in Stuttgart, Leverkusen gegen die Bayern

Wolfsburg ist am 22. Spieltag beim VfB Stuttgart gefragt (15.02.2025, 15.30 Uhr). Leverkusen empfängt dann am Abend im Topspiel Spitzenreiter FC Bayern München (18.30 Uhr).