Kein Sieger im Topspiel Gladbach und Frankfurt teilen die Punkte Stand: 08.02.2025 20:25 Uhr

Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt haben sich in der Bundesliga 1:1 getrennt. In der Tabelle festigten beide Teams ihre gute Position.

Tim Kleindienst (26.) brachte vor 53.500 Fans im Borussia-Park die Gastgeber in Führung, Hugo Ekitike (31.) glich aus.

Für die Frankfurter war es in der Bundesliga das dritte Remis in Serie. Dennoch bleiben die Hessen mit jetzt 39 Punkten Tabellen-Dritter. Gladbach, das jetzt seit drei Spielen ungeschlagen ist, hat 31 Zähler auf den Konto, ist Achter und bleibt damit in Schlagdistzanz zu den Europapokalplätzen.

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hatte seinen Zugang Michy Batshuayi in die Startelf befördert, Gladbach-Coach Gerado Seoane setzte auf Florian Neuhaus. Der Mittelfeldspieler kam zu seinem Startelfdebüt in dieser Saison.

Gladbach zu Beginn die bessere Mannschaft

Die Anfangsphase gehörte der Borussia. Die "Fohlen" hatten mehr Ballbesitz und liefen zielstrebig das Frankfurter Tor an - ohne allerdings dabei zu klaren Torchancen zu kommen. Von der Eintracht war in den ersten 20 Minuten nach vorne hin reichlich wenig zu sehen. Die Gladbacher ließen dort aber auch nichts zu.

Viel Bewegung, viel Spielfreude, die Gladbacher Führung fiel zwangläufig. Kleindienst setzte nach einer schönen Neuhaus-Flanke von rechts den Ball fast schon schulbuchmäßig mit dem Kopf ins Netz.

Das 1:0 hielt nicht lange. Frankfurt antwortete, auch wenn der Ausgleich praktisch aus dem Nichts fiel. Die Eintracht spielte sich im Strafraum fest, Hugo Larsson zog dann einfach mal ab. Gladbachs Torwart Moritz Nicolas konnte den strammen Schuss gegen die Latte lenken, hatte gegen den Nachschuss von Ekitike dann aber keine Chance.

Frankfurt dreht vor der Pause auf

Für die Frankfurter war das ein Weckruf, die Eintracht war plötzlich drin im Spiel und steigerte sich deutlich. Gladbach dagegen war plötzlich verunsichert. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite über Mario Götze und Ansgar Knauff landete der Ball am Pfosten des Gladbacher Tores, erneut war Ekitike als Letzter an Ball. Mit 1:1 ging es die die Pause - leistungsgerecht.

Viel Leerlauf im zweiten Durchgang

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es viel Leerlauf. Kein Team konnte sich in der Hälfte des Gegners festspielen, es gab kaum Strafraumszenen, Standards verpufften. Die Intensität blieb zwar hoch, aber der Unterhaltungswert sank deutlich. Vieles wirkte statisch, vom Spielwitz der ersten Halbzeit war nichts mehr zu sehen.

Die erste gute Chance in der zweiten Halbzeit gab es in der 67. Minute. Da rollte der Ball mal schön durch die Frankfurter Reihen, Knauff spielte den eingewechselten Can Uzun an und der zog flach ab - Nicolas tauchte ab und fischte den Ball aus dem Eck.

In der Schlussphase war es dann wieder ein offener Schlagabtausch. Man hatte das Gefühl, dass es die Frankfurter waren, die mehr aufs zweite Tor drängten, doch auch die Gladbacher hatten ihre Chancen. Am Ende blieb es beim 1:1 - und damit durften dann auch beide Teams zufrieden sein.

Gladbach in Berlin, Frankfurt gegen Kiel

Am nächsten Spieltag ist Mönchengladbach am Samstag bei Union Berlin gefragt (15.02.2025, 15.30 Uhr). Frankfurt ist am Sonntag in Kiel zu Gast (17.30 Uhr).