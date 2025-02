Müde Nullnummer Mainz verpasst gegen Augsburg Vereinsrekord Stand: 08.02.2025 17:31 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat in der Bundesliga den sechsten Heimsieg in Serie und damit einen Vereinsrekord verpasst. Gegen den FC Augsburg reichte es nur zu einem 0:0.

33.000 Zuschauer in der Mainzer Arena sahen eine teilweise sehr zähe Partie. Wenigstens die Augsburger Serie hielt, denn das Team von Trainer Jess Thorup ist jetzt auswärts seit vier Partien unbesiegt. In der Tabelle ist der FCA mit 27 Punkten Zwölfter. Die Mainzer, deren Trainer Bo Henriksen wegen einer Sperre erneut von der Tribüne zuschauen musste, sind mit 32 Zählern Siebter. Der Däne wurde an der Linie von seinem Landsmann Michael Silberbauer vertreten.

Intensives Spiel mit wenigen Chancen

Die Anfangsphase gehörte klar den Mainzern. Schon in der 3. Minute nahm Paul Nebel nach einer Flanke von Jae-sung Lee am Elfmeterpunkt den Ball aus der Luft, das Leder ging aber einen Meter über die Latte.

Nur drei Minuten später tauchte Nebel frei vor dem Augsburger Tor auf und zog aus vollem Lauf ab, doch Torwart Finn Dahmen parierte stark. Erst danach gelang es dem FCA, das Spiel ein wenig zu beruhigen.

Und in der 20. Minute gab es dann auch die erste Chance. Nach einer Ecke kam Samuel Essende an der Strafraumkante an den Ball, visierte den Winkel des Tores an, verzog aber.

Danach war es vor allem ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, mehr als einige Halbchancen konnten sich die Teams aber nicht erarbeiten. Augsburg beschränkte sich auf die Defensive - und den Mainzern, denen fiel offensiv einfach zu wenig ein. Es blieb ein zähes Spiel.

In Minute 38 wurde es dann noch einmal vor dem Augsburger Tor gefährlich, wenn auch eher zufällig. Bei einem langen Einwurf in den Strafraum verlängerte Keven Schlotterbeck den Ball eher unglücklich nach hinten auf den Mainzer Nelson Weiper, der dann aber an Dahmen scheiterte. Und in der Nachspielzeit brachte Weiper dann aus kurzer Distanz den Ball nicht im Tor unter. Zuvor hatten Dominik Kohr und Nadiem Amiri nach einer Nebel-Hereingabe das Leder verpasst und Weiper war dann wohl zu überrascht. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Augsburg verteidigt clever

In der zweiten Hälfte hatten die Augsburger die ersten Chancen. Bei einem Konter ging der junge Mert Kömür auf der rechten Seite auf und davon, umkurvte seinen Gegenspieler und zog dann ab - doch sein Schuss geriet zu schwach, Torwart Robin Zentner war zur Stelle. Und wenig später war es dann Essende, der aus 20 Metern einfach mal abzog, sein Ziel aber verfehlte. Die Mainzer taten sich in dieser Phase des Spiels enorm schwer, sie spielten zu umständlich und nicht klar genug.

Richten sollte es dann der Mainzer Torjäger Jonathan Burkardt, der in 67. Minute unter lautstarkem Beifall der Fans ins Spiel kam und damit sein Comeback feierte. Doch das Offensivspiel der Mainzer stockte weiter. Was freilich auch an den Augsburgern lag, die sehr clever verteidigten. Auch der Mainzer Neuzugang Arnaud Nordin konnte in der Schlussphase keinen Schwung mehr bringen.

Mainz im Glück: Fast ein Eigentor

Und die Mainzer waren kurz vor Schluss im Glück. Maxim Leitsch produzierte nach einem Schuss von Alexis Claude-Maurice vor dem eigenen Tor einen Querschläger, der am Pfosten landete. Zentner parierte danach stark gegen Fredrik Jensen. Am Ende blieb es beim 0:0.

Mainz in Heidenheim, Augsburg gegen Leipzig

Mainz muss am 22. Spieltag am Sonntag beim 1. FC Heidenheim ran (16.02.2025, 19.30 Uhr). Augsburg empfängt schon am Freitag daheim RB Leipzig (20.30 Uhr).