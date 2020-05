Kleine Ausnahme: Die DFL legte noch fest, dass Trainer in der Coachingzone den Mundschutz abnehmen dürfen. So können Hoffenheims Alfred Schreuder (Foto) und seine 17 Kollegen - in Augsburg vertrat Tobias Zellner Chefcoach Heiko Herrlich an der Seitenlinie - ihre Anweisungen ungefiltert auf den Rasen rufen.