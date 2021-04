Göppinger Firma auf Man-United-Trikot - Bundesliga-Strahlkraft zu schwach?

Keine Sorge um Bundesliga-Strahlkraft

Keinen Grund zur Panik sieht Axel Hellmann. Der unter anderem für Marketing und Sponsoring zuständige Vorstand von Eintracht Frankfurt gab vor den Super-League-Planspielen der Engländer zu bedenken, dass zwar "kaum einen besseren Verein für die globale Reichweite gibt als Manchester United" .

Dennoch müsse sich niemand über die internationale Strahlkraft der Bundesliga große Sorgen machen. Überdies: "Die globale Strahlkraft einer Fußball-Marke wie Bayern München steht der in nichts nach."

Eintracht Frankfurt als Gegenbeispiel

Das Portfolio der Sponsoren beim zweimaligen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt zeige doch, dass eine Menge global operierender Firmen auch mit einem deutschen Verein ihre nationale und internationale Bekanntheit erhöhen: Bestes Beispiel ist Frankfurts Hauptsponsor Indeed.

Das aus den USA stammende Jobportal erscheint auf der Brust der hessischen Überflieger, es laufen zahlreiche Werbekampagnen mit den Eintracht-Profis. Das amerikanische Unternehmen verlängerte den Vertrag erst im Sommer 2019 vorzeitig um vier Jahre und hat seine Reichweite und Bekanntheit enorm gesteigert.

Verdrängungswettbewerb ist unerbittlich

Die Ansprüche für die Liga mit dem zweithöchsten Umsatz der Welt hat oft genug schon Christian Seifert, der Geschäftsführende Vorsitzende der DFL formuliert. Auch noch wenige Wochen vor Ausbruch der Corona-Krise.

Auf dem Neujahrsempfang 2020 betonte er den besonderen Wert des Fußballs an sich: "Nicht der Sport an sich ist wertvoller geworden, sondern das, was man aus Sport und insbesondere aus Profifußball machen kann - als Fan, als Technologie- oder Medienunternehmen, als Sponsor oder Ausrüster."

Die DFL muss sich im Verdrängungswettbewerb behaupten

Seifert mahnte schon 2017, dass der Verdrängungswettbewerb unter den besten Fußballigen weltweit längst begonnen hat und wagte damals die Prognose: In Zukunft werde es weltweit nur noch zwei oder drei Ligen geben, denen die Menschen folgen. Gerade deshalb hat die DFL unter seiner Regentschaft vor allem die Internationalisierung vorangetrieben, die Anfang des Jahrtausends in den Kinderschuhen steckte.

Bundesliga holt in internationaler Vermarktung auf

Ein Versäumnis, das der Bundesliga heute noch nachhängt. Die Premier League erlöst zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Euro allein über die TV-Auslandsrechte. Die DFL betreibt regelmäßig Marktforschung, um die internationale Entwicklung der Top-Ligen valide beurteilen zu können.

Darin hat sich zuletzt nach Sportschau-Informationen beispielsweise gezeigt, dass die Bundesliga zwischen 2018 und 2020 in wichtigen Zielmärkten die in Sachen Bekanntheit und Interesse am schnellsten wachsende Liga war.

Zu den betrachteten Ländern gehören einige der größten Volkswirtschaften der Welt wie China, Indien und die USA. Auch die Anzahl der Live-Übertragungen von Spielen im Ausland kann sich im Vergleich sehen lassen: Betrachtet man die Ausstrahlungen in Europa, Süd- und Mittelamerika sowie der Asien-Pazifik-Region in Summe, so liegt die Bundesliga in der aktuellen Saison vor den anderen europäischen Top-5-Ligen.

Kein Grund zur Alarmstimmung

Zudem zeichnet die Sponsoren in Deutschland eine gewisse Treue in Krisenzeiten aus. Ohne seine starken Werbepartner hätten die 36 Lizenzvereine die Corona-Krise kaum überstanden.

Womöglich wird beim Sponsoring nun erstmal eine leichte Korrektur erfolgen. Doch es ist nicht zu erkennen, dass sich die Geldgeber in großem Stil verabschieden.

"Wir vergleichen also ein bisschen Äpfel mit Birnen"

Axel Hellmann, Vorstand bei Eintracht Frankfurt

Frankfurts Vorstandssprecher Hellmann wehrt sich daher dagegen, den deutschen Markt schlechtzureden. "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass die Bundesliga nach der Pandemie ihre internationale Vermarktungsfunktion wieder mit Schwung aufnimmt." Dass das Wachstum in Corona-Zeiten stagniert habe, sei schließlich nicht zu verhindern gewesen.

Grundsätzlich muss sich jedes Unternehmen die Frage stellen, erklärt Frankfurts Fachmann, ob es in erster Linie auf nationaler Ebene oder auf internationaler Bühne neue Märkte erschließen möchte. Teamviewer setzt auf einen globalen Kurs, "deshalb haben sie Manchester United, und auch nicht West Bromwich Albion oder Aston Villa ausgewählt - wir vergleichen also ein bisschen Äpfel mit Birnen, wenn wir das auf die Breite und nicht die Spitze der Bundesliga runterbrechen. "

