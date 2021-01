Teuchert mit dem Siegtor für Union

Den besseren Start nach der Pause erwischten die Gäste. Teuchert (55.) lief allein auf das Leverkusener Tor zu, sein Abschluss war gut, doch der Ball prallte vom Innenpfosten ins Feld zurück. Leverkusen drängte auf die Führung, das eröffnete Union Freiräume. Mitte der zweiten Halbzeit tauchte der Ex-Schalker Teuchert erneut vor dem Tor der Gäste auf, verzog aber - doch kurz vor Schluss machte er es besser, als er einen langen Sprint übers halbe Feld zum Siegtor nutzte.

Amiri nach Aussage von Tah rassistisch beleidigt

Überschattet wurde das Spiel durch einen Rassismus-Vorwurf: Leverkusens Nationalspieler Amiri soll der Aussage seines Teamkollegen Jonathan Tah zufolge auf dem Platz rassistisch beleidigt worden sein. Die Aussage sei " das Bitterste am ganzen Abend ", sagte Tah. " Ich hoffe, dass das irgendwie Konsequenzen hat. "

Nach dem Abpfiff der Partie war zu sehen, dass es Diskussionen zwischen Spielern von Berlin und Leverkusen auf dem Feld gab. Außerhalb des Platzes war nichts von den Inhalten der Äußerungen zu verstehen. Berlins Trainer Urs Fischer versuchte aber, auf dem Feld beruhigend auf den aufgebrachten Amiri einzuwirken. Wenn Amiri beleidigt worden sei, entschuldige er sich dafür, betonte der Schweizer. Er habe es selbst nicht direkt mitbekommen, sondern nur etwas vom "Hörensagen", sagte Fischer. Er habe dabei gehört, dass Wörter auf beiden Seiten gefallen seien, " die nichts auf dem Fußballplatz verloren haben ", so Fischer.

Union kündigt Aufklärung an

Der Klub kündigte im Anschluss an, sich den Vorwürfen zu stellen und sie aufklären zu wollen. " Rassismus hat nichts zu suchen auf dem Fußballplatz und in der Gesellschaft ", sagte Union-Sprecher Christian Arbeit. " Wir entschuldigen uns dafür, wenn das so gefallen ist ."

Leverkusen jetzt gegen den BVB, Union bei RB Leipzig

Bayer Leverkusen erwartet zum Abschluss der Hinrunde am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) gegen den BVB ein wegweisendes Duell im Titelrennen. Union Berlin tritt am Mittwochabend zum Ost-Duell in Leipzig an.