Premier League Liverpool verspielt Sieg bei Aston Villa Stand: 13.05.2024 23:09 Uhr

Der FC Liverpool hat im letzten Auswärtsspiel unter dem scheidenden Teammanager Jürgen Klopp leichtfertig den Sieg verspielt.

Am vorletzten Spieltag der Premier League kamen die Reds am Montagabend (13.5.2024) bei Aston Villa nach zwei späten Gegentreffern nur zu einem 3:3 (2:1). Sportlich ging es für Liverpool, das die Saison auf Platz drei beenden wird, nicht mehr um viel. Aus dem Titelrennen hatte sich das Klopp-Team bereits verabschiedet.

Nach einem Eigentor des argentinischen Weltmeister-Keepers Emiliano Martinez (2.) sowie Treffern von Cody Gakpo (23.) und Jarell Quansah (48.) sah alles nach einem Sieg der Gäste aus - Villa hatte zwischenzeitlich durch Youri Tielemans (18.) ausgeglichen.

Der erst in der 79. Minute eingewechselte Youngster Jhon Duran sicherte den Hausherren per Doppelpack (85./88.) aber noch einen Punkt. Dieser kann für das Team aus Birmingham im Kampf um die Champions-League-Qualifikation viel wert sein.

Mit 68 Punkten ist der frühere Europapokalsieger der Landesmeister Vierter, am Dienstag kann Tottenham Hotspur (63) im Nachholspiel gegen Manchester City auf zwei Punkte heranrücken.

Sieg bei Man United - Arsenal macht Druck auf City

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann bereits am Samstag beim FC Fulham souverän mit 4:0 (1:0) und verdrängte den FC Arsenal zunächst bis Sonntag von der Tabellenspitze. Die "Gunners" sorgten mit einem 1:0 (1:0) bei City-Lokalrivale United aber für den erneuten Platzttausch. Das Guardiola-Team hat aber weiter die zehnte Meisterschaft der Vereinsgeschichte in der Hand.

Am Dienstag (14.05.2024) muss Manchester City zum Nachholspiel bei Tottenham Hotspur antreten, am Sonntag steht dann das letzte Saisonspiel gegen West Ham United an. Arsenal beschließt die Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Everton. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hatte durch den Sieg von City schon keine Titelchance mehr.

Havertz assistiert beim Siegtreffer

Bei den "Gunners" stand Kai Havertz wieder in der Startelf und war abermals einer der auffälligsten Spieler in einer ausgeglichenen Partie im Old Trafford. Die Führung bereitete der 24-Jährige mit einem Lauf über die rechte Seite in den Strafraum und einem Pass auf Torschütze Leandro Trossard vor (20.).

In der Folge agierte Arsenal sehr passiv. Uniteds Alejandro Garnacho kam dem Ausgleich am nächsten, verpasste aber zweimal (61./77.). In einer hektischen Schlussphase gab es Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim knappen Sieg für die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta.

Guardiola gelassen - Gvardiol trifft doppelt

Der frühere Leipziger Josko Gvardiol hatte City am Samstag bei Fulham in der 13. Minute mit der ersten Chance in Führung gebracht. Phil Foden erzielte in der 59. Minute das 2:0, ehe erneut Verteidiger Gvardiol (71.) alles klar machte. Weltmeister Julian Alvarez setzte per Foulelfmeter (90.+6) den Schlusspunkt. Torjäger Erling Haaland, dem zuletzt sogar ein Viererpack gelungen war, ging diesmal trotz einiger Chancen leer aus.

"Wir haben wirklich gut gespielt. Jetzt erholen wir uns und kommen dann nach London zurück, um das große Finale zu spielen" , sagte Guardiola mit Blick auf das Duell bei Tottenham. Der Druck ist groß - oder etwa doch nicht? "Die großen Spieler genießen es, unter großem Druck zu spielen. Diese Spieler waren in den letzten Jahren in der Lage, das zu tun, und wir sind wieder in der letzten Phase" , fügte der City-Coach gelassen an.