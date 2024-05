34. Spieltag am Wochenende Abstiegsangst und CL-Hoffnung - die letzten Entscheidungen in der Bundesliga Stand: 13.05.2024 16:35 Uhr

Vieles ist in der Fußball-Bundesliga entschieden, aber noch nicht alles. Am 34. Spieltag steht der Kampf um den Klassenerhalt im Fokus, es geht aber auch um Europa. Vielleicht sogar um die Champions League.

Es wird kein Saisonfinale wie in der vergangenen Saison, als der 1. FSV Mainz 05 mit einem Unentschieden in Dortmund dafür sorgte, dass Bayern München noch am BVB vorbeiziehen und den elften Meistertitel in Folge feiern durfte. Die Frage, wer den ersten Platz belegt, stellt sich seit Wochen schon nicht mehr, Bayer Leverkusen bekommt am Wochenende die Schale überreicht. Doch viele andere Fragen sind noch nicht geklärt. Und einige bleiben sogar nach dem 34. Spieltag noch offen.

Mainz braucht einen Punkt oder Union-Patzer

War Mainz in der vergangenen Saison noch das Zünglein an der Meister-Waage, spielen die Rheinhessen im Finale dieser Spielzeit eine Hauptrolle. Der Abstiegskampf könnte das Element der Hochspannung sein - und Mainz droht nach wie vor die Relegation.

Dank des 3:0-Sieges gegen Dortmund muss die Mannschaft von Bo Henriksen am letzten Spieltag beim VfL Wolfsburg nur noch einen Punkt holen, um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Selbiges gilt für den VfL Bochum, der zwar einen Punkt mehr, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis als Mainz hat. Ansonsten bietet der Abstiegskampf ein Paradies für Freunde von Rechenspielen.

Die Tabelle im Kampf um den Klassenerhalt Platzierung Mannschaft Punkte / Tore 14 VfL Bochum 33 / 41:70 -29 15 1. FSV Mainz 05 32 / 36:50 -14 16 (Relegation) Union Berlin 30 / 31:57 -26 17 (direkter Abstieg) 1. FC Köln 27 / 27:56 -29

Köln und Freiburg können Berlin noch sofort in die 2. Liga schießen

Denn durch den Last-Minute-Sieg des 1. FC Köln gegen Union Berlin steht bislang nur fest, dass sich Darmstadt 98 nach einem Jahr wieder in die 2. Liga verabschieden muss. Köln dagegen kann sich mit einem weiteren Erfolg am Samstag (18.05.2024) beim 1. FC Heidenheim in die Relegation retten.

Aber auch nur dann, wenn Union gegen den SC Freiburg verliert und Köln durch die Ergebnisse vier Tore gutmacht. Sollte der FC mit 2:0 gewinnen und Berlin 0:2 verlieren, steigt Union direkt ab, Köln hätte noch die Chance auf den Klassenerhalt in der Relegation.

Champions-League-Teilnehmer Union würde aber gerne nicht nur den sofortigen Abstieg verhindern, sondern hofft auch auf ein Ende der Saison auf Platz 16, den das Team aktuell einnimmt. Dafür ist ein Sieg gegen Freiburg, das selbst noch Ziele verfolgt (dazu später mehr), aber Pflicht. Und Pleiten von Mainz und Bochum. Denn Berlin muss zwei Punkte und zwölf Tore auf Mainz oder drei Punkte auf Bochum aufholen - es geht also nur über Sieg und Niederlage, nicht über das Torverhältnis.

Frankfurt oder Hoffenheim - wer hofft eine Woche auf die Champions League?

Ähnlich ist auch die Ausgangslage für die TSG Hoffenheim, sollte sie noch auf den sechsten Rang springen wollen. Dafür bräuchte es einen Sieg gegen den FC Bayern, gleichzeitig müsste Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig verlieren - und mindestens bei einem Spiel müsste es mindestens zwei Tore Unterschied geben. Diese Konstellation beinhaltet womöglich die Chance, es auf die größte Bühne im europäischen Klubfußball zu schaffen.

Die Tabelle im Kampf um Europa Platzierung Mannschaft Punkte / Tore 6 (Europa League oder Champions League) Eintracht Frankfurt 46 / 49:48 +1 7 (Conference League oder Europa League) TSG Hoffenheim 43 / 62:42 -2 8 (möglicherweise Conference League) SC Freiburg 42 / 44:56 -12 9 1. FC Heidenheim 39 / 46:54 -8 10 FC Augsburg 39 / 49:58 -9 11 Werder Bremen 39 / 44:53 -9

Sollte es Dortmund nämlich schaffen, das Finale der Champions League gegen Real Madrid zu gewinnen, qualifiziert sich der Sechste der Bundesliga auch noch für die Königsklasse. Frankfurt oder Hoffenheim würden diesen Platz einnehmen - nach dem letzten Spieltag müssten sie sich aber noch zwei Wochen lang gedulden, ob Rang sechs das Tor zur Champions League öffnen würde oder es bei der Europa League bliebe.

Heidenheim, Augsburg und Bremen mit Chance auf die Conference League

Weil die deutschen Mannschaften auf internationalem Terrain erfolgreich waren und noch sind, hatte die Bundesliga bereits einen fünften Platz für die Königsklasse erhalten - und deswegen ist auch schon klar, dass Rang sieben sicher für die Europapokal-Qualifikation reicht. Sollte Dortmund die Champions League gewinnen, wäre es die Europa League, ansonsten ist es die Conference League.

Beim BVB-Sieg wäre dann Rang acht der Rang für letzteren Wettbewerb, ein Gewinn des Titels im DFB-Pokal von Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Kaiserslautern würde ebenfalls für acht deutsche Europateilnehmer sorgen.

Endsprechend haben der 1. FC Heidenheim (gegen Köln), der FC Augsburg (in Leverkusen) und Bremen (gegen Bochum) noch die Chance aufs internationale Geschäft. Alle sind darauf angewiesen, dass Freiburg, das mit einem Sieg noch an Hoffenheim vorbei auf Rang sieben vorrücken kann, in Berlin verliert, mit einem eigenen Sieg würden alle Teams am aktuellen Tabellenachten vorbeiziehen, da sie alle ein besseres Torverhältnis haben.

Das würde auch entscheiden, falls die genannten drei Teams oder zwei von ihnen gewännen - Heidenheim (-8), Augsburg und Bremen (beide -9) trennen nur ein Treffer.

Bayern will wenigstens Vizemeister werden

Soweit die harten Entscheidungen des letzten Spieltags, es gibt aber auch noch eine weichere offene Frage. Der FC Bayern hat zwar die zwölfte Meisterschaft in Folge deutlich verpasst, will aber immerhin noch im Zweikampf mit dem VfB Stuttgart (zwei Punkte Rückstand) die Vizemeisterschaft behaupten. Auch deshalb wurde Thomas Tuchel bei seinem letzten Heimspiel als Bayern-Trainer gegen Wolfsburg (2:0) noch nicht offiziell verabschiedet.