Die Kraichgauer rückten durch den Erfolg am Mittwochabend (27.05.2020) bis auf drei Punkte an Rang sechs heran und feierten den ersten Sieg nach zuletzt acht sieglosen Pflichtspielen. Die Kölner bleiben ihrerseits auch im dritten Spiel nach der Corona-Pause ohne Dreier und müssen ihre Europapokal-Hoffnungen wohl begraben.

Christoph Baumgartner (11. Minute) erzielte die Führung für Hoffenheim, Kölns Sebastiaan Bornauw sah nach 25 Minuten die Rote Karte. In Überzahl erhöhte Baumgartner direkt nach der Pause auf 2:0 (46.), ehe Steven Zuber den dritten TSG-Treffer erzielte (48.). Wiederum drei Minuten später wurde Hoffenheims Benjamin Hübner mit Gelb-Rot vom Feld geschickt (51.), das nutzte Kölns Florian Kainz zum Anschlusstreffer (60.). Mark Uth vergab noch einen Handelfmeter (76.).

Immer wieder Baumgartner

Mit der ersten echten Torchance der Partie fiel gleich auch der erste Treffer. Nach einem langen Ball brachte Jacob Bruun Larsen das Spielgerät flach in den Kölner Strafraum, wo Baumgartner aus dem Rückraum mit perfektem Timing in die Hereingabe lief und vollstreckte (11.). Die nächste "große" Szene hatte dann auch mit dem jungen Österreicher zu tun, diesmal hätte er aber wohl gern darauf verzichtet: Bornauw trat ihm mit offener Sohle auf die Wade und wurde von Schiedsrichter Felix Brych zunächst verwarnt. Brych schaute sich die Szene nach einem Hinweis des Videoassistenten dann noch einmal am Spielfeldrand an und korrigierte die Entscheidung zu Recht auf einen Platzverweis für den Kölner Innenverteidiger (25.).

Die Gäste von Ex-Hoffenheim-Trainer Markus Gisdol hatten es nun natürlich deutlich schwerer. Ein Schuss von Elvis Rexhbecaj, der knapp am Tor von Oliver Baumann vorbeistrich (37.), war die beste Chance für die Kölner, die in den Minuten vor der Pause doch nochmal vermehrt Druck erzeugten. Dabei entstanden in der dezimierten FC-Defensive aber auch Lücken, die Baumgartner um ein Haar zum Doppelpack genutzt hätte. Munas Dabbur stand in der Entstehung des zunächst gegebenen Treffers aber hauchdünn im Abseits. Ein Kopfball Dabburs in der 45. Minute, den Horn so gerade mit dem Fuß abwehren konnte, hätte ebenfalls durchaus das 2:0 bedeuten können. Das 1:0 zur Pause war jedenfalls absolut verdient.

Turbulente zweite Hälfte

Was auch immer Gisdol seinem Team mit auf den Weg für die zweite Hälfte gegeben hatte - es fiel sofort in sich zusammen. Baumgartner köpfte eine Flanke von Robert Skov unbedrängt zum 2:0 ein (46.), quasi direkt im Anschluss bediente der Österreicher wunderbar mit der Hacke den eingelaufenen Zuber, der zum 3:0 traf. Die Ereignisse überschlugen sich nun: Hübner kam gegen Dominick Drexler kurz vor dem eigenen Strafraum zu spät, und auch diesmal lag Brych richtig: Der Innenverteidiger musste mit Gelb-Rot vom Platz.