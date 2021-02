Auf Rang 17 beträgt der Rückstand für Mainz auf Arminia Bielefeld und Hertha BSC (beide 18 Punkte) allerdings weiter nur einen Zähler. Mit einem Sieg hätten die Rheinhessen allerdings zum ersten Mal seit dem 1. Spieltag oberhalb von Rang 16 stehen können.

Andre Hahn (25. Minute) verschaffte am Sonntag (28.02.2021) dem FCA durch sein Tor nach einem kapitalen Fehlpass des Mainzer Torwarts Robin Zentner Luft. "Robin ist ein gestandener Profi und brauchte keine Aufmunterung", sagte Mittelfeldspieler Kevin Stöger und versicherte: "Er weiß, dass wir hinter ihm stehen und er nächste Woche wieder sehr wichtig sein kann." Auch Trainer Bo Svensson wollte sich nicht lange am Torwartfehler aufhalten: "Die Mannschaft hat danach gut agiert, um das 0:1 zu drehen. Der Geist ist auf jeden Fall intakt."

Onisiwo an den Pfosten

Mit 26 Punkten baute Augsburg den Vorsprung auf Mainz auf neun Zähler aus. Nach zuvor sechs Niederlagen aus acht Spielen war es auch für Trainer Heiko Herrlich ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Entsprechend erleichtert zeigte sich der FCA-Coach: "Wir sind natürlich glücklich, dass wir drei Punkte mitnehmen können."

Die Gastgeber waren einem Treffer bei einem Pfostenschuss von Karim Onisiwo (87.) am nächsten. Die Mainzer wurden nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage erst einmal ausgebremst. Mainz setzte die Gäste in einem kampfbetonten Spiel früh unter Druck und war tonangebend. Kapitän Danny Latza gab nach einer Viertelstunde den ersten gefährlichen Torschuss ab.

Fataler Zentner-Pass

Die Augsburger Führung fiel dann aus dem Nichts - und unter Mithilfe des zuletzt eigentlich starken Zentner, der den Ball völlig unbedrängt FCA-Stürmer Florian Niederlechner in die Füße spielte. Hahn musste dessen Querpass nur noch einschieben.

Mainz strahlte insgesamt zu wenig Torgefahr aus. Auch nach der Gästeführung gab es wenige spielerische Glanzpunkte, Mainz blieb allerdings bissig. Einen Distanzschuss von Latza (39.) parierte Rafal Gikiewicz stark.

Zu wenige gute Abschlüsse von Mainz

Nach dem Seitenwechsel konnte sich Augsburg öfter befreien und wurde mutiger - prompt wurde es durch den Ex-Mainzer Niederlechner (50./51.) zweimal brenzlig. Den 05ern war der Wille weiter nicht abzusprechen, aber auch in der hitzigen Schlussphase fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft gegen leidenschaftlich verteidigende Augsburger.

Für Mainz 05 steht am 24. Spieltag das wegweisende Kellerduell bei Schlusslicht Schalke 04 an (Freitag, 05.03.2021, 20.30 Uhr). Augsburg kann am Tag darauf (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC mit einem weiteren Erfolg den nächsten Konkurrenten im Tabellenkeller distanzieren.

Thema in: Sportschau mit Bundesliga, SWR Fernsehen, Sonntag, 28.02.2021, 21.45 Uhr