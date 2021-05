Trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Pause verlor das abgeschlagene Schlusslicht Schalke 04 in der ersten Partie seit dem feststehenden Abstieg 2:4 (2:0) bei der TSG Hoffenheim. Der überragende Andrej Kramaric (47.), Kevin Akpoguma (52.), Christoph Baumgartner (60.) und Ihlas Bebou (64.) trafen für die Kraichgauer.

S04 kassierte die 22. Saison-Niederlage und wartet seit 27 Auswärtsspielen auf einen Dreier. Daran änderten auch die Tore des Ex-Hoffenheimers Mark Uth (12.) und von Shkodran Mustafi (42.) nichts.

Asamoah nach Niederlage konsterniert

"Das ist unerklärlich, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Da muss jeder Spieler sich hinterfragen. Das ist einfach eine Frechheit. Du führst 2:0 und wir haben in dieser Saison noch nicht so oft 2:0 geführt. Und dann ergibt man sich. Zweite Halbzeit hat jeder sein Ding gemacht, das ist ein Unding", sagte der sichtlich konsternierte Koordinator der S04-Lizenzspielerabteilung, Gerald Asamoah, der ARD .