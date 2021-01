Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgsetzt und am Sonntagnachmittag (24.01.2021) den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Mit dem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Köln hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß einen Konkurenten auf Abstand gehalten.

In einem über weite Strecke ausgeglichenen Spiel erzielten Andrej Kramaric zweimal per Strafstoß (7., 75.) sowie Christoph Baumgartner (28.) die Tore für die Kraichgauer. Kölns Anthony Modeste vergab einen Foulelfmeter. Der FC hat damit den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz verpasst.

"Wir verteidigen einfach zu dumm. Hoffenheim schießt drei Tore und weiß selber nicht wie" , sagte FC-Profi Marius Wolf nach der Partie bei Sky: "Wenn du solche Tore bekommst, kannst du nicht gewinnen. Das müssen wir schnellstens abstellen" .

Cestic lädt Kramaric ein

Und die TSG 1899 Hoffenheim erwischte einen Sahnestart. Bei einem Schussversuch von Ihlas Bebou hielt Kölns Sava-Arangel Cestic den Arm weit über dem Kopf und verschuldete damit einen Strafstoß. Andrej Kramaric trat an und traf lässig mit einem lockeren Schuss in die Mitte (7.).

Auch in der Folge präsentierten sich die Kraichgauer spielfreudiger und variabler im Spiel nach vorne, trafen aber zu oft die falsche Entscheidung beim letzten oder vorletzten Platz. Der FC auf der anderen Seite zeigte sich vom Rückstand nicht verunsichert und probierte es ein ums andere Mal mit langen Bällen von Ellyes Skhiri, der jedoch keinen Abnehmer fand.