FC Schalke 04

Schalke 04 kam am Sonntagabend (14.06.2020) gegen Bayer 04 Leverkusen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und blieb somit im 13. Liga-Spiel hintereinander ohne Sieg. Das ist historischer Vereinsnegativrekord. Daniel Caligiruri (51. Minute) brachte Schalke mit einem nicht unumstrittenen Handelfmeter in Führung. Juan Miranda (81.) per Eigentor stellte den Endstand her.

Schalker Bozdogan feiert Liga-Debüt

Schalke musste ohne zehn verletzte Spieler auskommen. Kurz vor dem Anpfiff fiel auch noch Stürmer Benito Raman wegen Rückenproblemen aus. Der zuletzt gesperrte Weston McKennie kehrte in die Startelf zurück, U19-Kapitän Can Bozdogan gab sein Bundesliga-Debüt. Bei Bayer war Kai Havertz nach Knieproblemen wieder einsatzbereit.

Frühe Führung liegen gelassen

Die sehr junge Schalker Startelf mit einem Durchschnittsalter von 23,6 Jahren begann selbstbewusst und zweikampfstark. Schon in der zweiten Minute hätte sie in Führung gehen können. Einen Distanzschuss von McKennie nach Zuspiel von Bozdogan ließ Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky nach vorne prallen. Ahmed Kutucus anschließender Seitfallzieher verfehlte das Tor nur knapp.

Leverkusen hatte im ersten Durchgang große Probleme mit der Schalker Aggressivität und Leidenschaft. Es dauerte bis zur 23. Minute, ehe die Werkself ihre erste gute Chance herausspielte. Nach einer Flanke von Mitchell Weiser kam Lucas Alario am langen Pfosten zum Kopfball. Jonjoe Kenny brachte gerade noch seinen Kopf dazwischen und lenkte den Ball zur Ecke.

Auf Augenhöhe mit der Werkself

Vier Minuten später ließ Hradecky diesmal ein Geschoss von Caligiuri nach vorne prallen, Nassim Boujellabs Nachschuss blieb hängen. Wären Zuschauer im Stadion gewesen, hätten sie sich verwundert die Augen gerieben. Schalke kompensierte die Ballbesitzvorteile der Werkself weiterhin mit viel Willen und Einsatzbereitschaft, verteidigte engagiert und lieferte eine Partie auf Augenhöhe ab.

Nach einem Freistoß von Nadiem Amiri (40.) drückte Alario den Ball dann doch noch vor der Pause per Kopf ins Schalker Tor. Schiedsrichter Daniel Siebert gab den Treffer wegen Abseits zurecht nicht. Das 0:0 zur Pause hatten sich die Königsblauen gegen behäbig wirkende Leverkusener auch redlich verdient.

Strittiger Handelfmeter nach Videobeweis

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff wurde es turbulent im Leverkusener Strafraum. Der vom Schalker Miranda bedrängte Edmond Tapsoba klärte eine Kenny-Flanke vermeintlich per Flugkopfball. Offenbar war aber auch seine Hand im Spiel - Schiedsrichter Siebert befand nach Überprüfung der Videobilder Absicht und entschied auf Strafstoß. Caligiuri ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher hoch in die Mitte des Tores.

Leverkusen reagierte mit wütenden Angriffen. Ein Geschoss von Amiri (52.) lenkte Schalkes Schlussmann Alexander Nübel über die Latte. Alario (55.) köpfte nach einer Havertz-Flanke knapp am Tor vorbei und scheiterte kurz darauf frei vor Nübel, der weit aus seinem Kasten gekommen war. Schalkes Abwehr wackelte in dieser Phase bedenklich.

Gregoritsch vergibt Siegchance

Leverkusen blieb spielerisch weit unter seinen Möglichkeiten, kam mit Hilfe des Gegners aber doch zum Ausgleich. Nach einer scharfen Hereingabe von Wendell setzte Miranda vor dem einschussbereiten Paulinho den Ball ins eigene Netz. Bayer drückte nun auf die Entscheidung, doch Schalke hielt mit Leidenschaft stand. Der eingewechselte Michael Gregoritsch verpasste Sekunden vor dem Schlusspfiff sogar noch den Schalker Siegtreffer, Hradecky parierte stark.