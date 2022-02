Freiburg nach Augsburgs Ausgleich erneut in Führung

Freiburg hatte das Spiel vor 14 050 Zuschauern zunächst schnell in der Hand und kam direkt zur Führung. Roland Sallai hatte rechts viel Platz und flankte in die Mitte zu Nils Petersen, der am kurzen Pfosten per Kopf traf (4.).

Dann aber unterliefen den Gästen Fehler und kassierten den Ausgleich. Die Freiburger Nico Schlotterbeck und Nicolas Höfler leisteten sich die entscheidenden Ballverluste - Augsburgs Florian Niederlechner spielte so Michael Gregoritsch frei, der aus 20 Metern traf (16.).

Freiburg kam aber per Standardsituation erneut zur Führung: Vincenzo Grifo spielte einen Freistoß rechts auf Christian Günter. Seinen Schuss blockte Torwart Rafal Gikiewicz nach vorne, Schlotterbeck staubte zum 2:1 für Freiburg ab (26.).