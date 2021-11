Eingewechselt, eingelaufen, eingeschoben: Erling Haaland hat sich am Samstag (27.11.2021) mit einem Tor nach seiner Verletzungspause zurückgemeldet. Der BVB setzte sich mit 3:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg durch und bleibt damit erster Verfolger des Spitzenreiters Bayern München.

In einem packenden Fußballspiel geriet am 13. Spieltag zunächst der BVB in Rückstand durch das Tor von Wolfsburgs Wout Weghorst (2.). Emre Can (35., FE) und Donyell Malen (55.) drehten dann die Partie, bevor Haaland den Deckel draufmachte.