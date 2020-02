Gladbach zunächst überlegen, frühe Führung

Für die Rose-Elf, die im Gegensatz zum 4:1 bei Fortuna Düsseldorf wieder mit einer Viererkette spielte und im Sturmzentrum nach einer Sperre auf Pléa vertrauen durfte, lief früh alles nach Plan. Gladbach übernahm die Kontrolle und ging dank Ginter verdient in Führung. Die 50.250 Zuschauer sahen daraufhin, wie die Gäste in Winterzugang Munas Dabbur einen schmerzhaften Verlust hinnehmen mussten. Der Israeli knickte bei einem Zweikampf mit Ginter unglücklich um und wurde mit einer Sprunggelenksverletzung vom Spielfeld getragen.

Die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder zeigte sich bemüht, gestaltete eine ausgeglichene Partie, doch gefährliche Chancen blieben Mangelware. Kurz vor dem Pausenpfiff erlebte Ginter fast ein Déjà-vu. Der 26-Jährige kam erneut nach einem Eckball unverhofft an den Ball, den Drehschuss aus sechs Metern konnte Baumann diesmal aber parieren.

Unterbrechung nach Hopp-Schmähungen

Negativer Höhepunkt waren Schmähplakate Gladbacher Fans kurz nach der Pause gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp, die sogar zu einer Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Felix Brych führten. "Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft" , stand in der Nordkurve. Eine Reaktion auf das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das Borussia Dortmund wegen Beleidigungen von Hopp zum Fan-Ausschluss in Hoffenheim verurteilt hatte. Nachdem Ordner intervenierten, verschwand das Plakat ebenso wie eines mit einem Hopp-Gesicht im Fadenkreuz. Gladbachs Manager Max Eberl und Kapitän Lars Stindl gingen in die Kurve, um auf die Fans einzureden.

VfL lässt Chancen liegen, Baumann pariert Strafstoß

Sportlich startete die TSG etwas besser in Durchgang zwei, Steven Zuber (46.) zwang Yann Sommer im Borussia-Tor zu einer Parade. Dann hatten Florian Neuhaus (54.), Pléa (54.) und Marcus Thuram (61.) beste Chancen auf das 2:0, Baumann war oft ein Unsicherheitsfaktor für die Kraichgauer. Eine Viertelstunde vor Schluss hielt Baumann sein Team aber im Spiel. Schiedsrichter Brych entschied nach Studium der Videobilder auf ein Handspiel von Benjamin Hübner knapp innerhalb der Strafraumgrenze, Pléa scheiterte aber mit seinem Strafstoß an Baumann. Pléas Treffer zum vermeintlichen 2:0 (83.) wurde nach Videobeweis wegen eines vorausgehenden Handspiels von Oscar Wendt nicht gegeben. Ribeiro schockte die Borussia dann in der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf - und das bei seinem Bundesliga-Debüt.

Hoffenheim jetzt gegen die Bayern

Hoffenheim muss am nächsten Spieltag (Samstag, 29. Februar, 15.30 Uhr) daheim gegen den FC Bayern München ran, Borussia Mönchengladbach spielt zeitgleich beim FC Augsburg