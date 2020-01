Borussia Mönchengladbach

Mainz hingegen steckt nach der zweiten Niederlage im Jahr 2020 weiter im Tabellenkeller fest. 19 Spiele, aber nur 18 Punkte, macht Platz 15. "Das ist sehr schwer zu verkraften" , sagte der Mainzer Ridle Baku dem ARD-Hörfunk. "Heute waren wir in den entscheidenden Situationen nicht wach genug. Es ist einfach dämlich, solche Gegentore zu fangen."

Johnson pennt, Quaison bedankt sich

Den besseren Start in diese Begegnung erwischten die Gäste aus Mainz, die gleich mit der ersten Torchance in Führung gingen. Es lief die 12. Minute, als ein langer Ball von Moussa Niakhaté Gladbachs Defensive bloß stellte. Fabian Johnson ließ Gegenspieler Quaison zu viel Platz, beim Schuss des Schweden war Gladbachs Torhüter Yann Sommer dann ohne Abwehrmöglichkeit.

Pléa trifft - und die Statik des Spiels ändert sich

Als auch Gladbach besser in dieses Spiel fand, waren bereits mehr als 20 Minuten absolviert. Nach einem Freistoß von Oscar Wendt stimmte in der Defensive der Mainzer die Zuordnung nicht. Am langen Pfosten stand Pléa völlig frei und traf zum 1:1-Ausgleich (24.). Es war die erste echte Torchance der Gladbacher.