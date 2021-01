Die Bayern gingen durch Robert Lewandowski per Handelfmeter in Führung (20.), Leon Goretzka erhöhte für den Rekordmeister (27.) Doch ein Doppelschlag von Jonas Hofmann (35., 45.) brachte die Gastgeber noch vor der Pause wieder zurück in die Partie. Gladbach ließ nicht locker und erzielte durch Florian Neuhaus das Siegtor (49.) im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga.

Hofmann: "Am Ende war es ein harter Kampf"

"Wir haben die Tore so erzielt, wie wir uns das vorgenommen haben" , sagte Doppel-Torschütze Hofmann bei DAZN, "wir haben immer besser ins Spiel gefunden, am Ende war es ein harter Kampf."