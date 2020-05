Der FC Bayern hat mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund den direkten Weg in Richtung Titelverteidigung genommen. Mit dem Sieg am Dienstag (26.05.2020) beim bislang ärgsten Verfolger haben die Münchener nun bereits sieben Zähler zwischen sich und den BVB gebracht - das riecht nach Vorentscheidung. Den goldenen Treffer erzielte Joshua Kimmich in der 43. Minute mit einem wunderbaren Distanzschuss.

Die Bayern sind also erstmal weg, entsprechend hakte Mats Hummels das Titelrennen ab. "Ich denke, damit sind alle anderen Mannschaften raus. Wir müssen auf drei Ausrutscher in sechs Spielen hoffen. Sollte sich irgendeine Chance ergeben, wollen wir da sein" , sagte Hummels und Trainer Lucien Favre ergänzte: "Das wird brutal schwer." Bayern-Trainer Hansi Flick meinte: "Wir haben guten und schönen Fußball gespielt. Wir waren immer hellwach. Daher bin ich zufrieden. Wir haben den Abstand zu Dortmund vergrößert."

BVB mit Anfangselan

"Ein Sieg muss her" - mit diesem klaren Slogan gingen die Dortmunder in die Partie gegen den Spitzenreiter, denn es war ja klar: Nur mit einem Dreier würde man den in der Tabelle schon mit vier Punkten Vorsprung enteilten Münchenern im Meisterschaftsrennen eventuell noch einmal Paroli bieten können. Außerdem ging es für die Dortmunder darum, die desaströse 0:4-Klatsche aus dem Hinspiel geradezurücken.

Also nutzten die Borussen gleich einmal das frühe Bayern-Pressing und Mats Hummels schickte Mittelstürmer Erling Haaland schon in der ersten Minute steil. Bayern-Keeper Manuel Neuer kam heraus, klärte aber nicht weit genug, Haaland konnte die gute Schussposition aus 17 Metern gegen den zurückeilenden Neuer aber nicht nutzen.

FC Bayern übernimmt nach zehn Minuten

Der BVB war aber gut ins Spiel gekommen und lieferte zwei Gelegenheiten nach: Zunächst scheiterte Julian Brandt mit einem zu harmlosen Schuss aus 16 Metern an Neuer, Paolo Guerreiros Abseitstor in der 10. Minute war eher eine Randnotiz.

Das war es aber dann auch mit dem guten Dortmunder Beginn. Die zu Beginn vielleicht etwas überraschten Bayern übernahmen das Zepter. Lewandowski meldete in der 11. Minute mit dem ersten Bayern-Torschuss eigene Ambitionen an, acht Minuten später hätte es um ein Haar schon 0:1 gestanden: Nach Gnabrys Abschluss aus acht Metern war BVB-Keeper Roman Bürki bereits geschlagen, hinter ihm stand aber noch Lukas Piszczek, der klären konnte.