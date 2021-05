Gikiewicz verhindert höheren Rückstand

Die Münchner begannen bärenstark, schnürten den FCA in der eigenen Hälfte ein. Nach neun Minuten legte Gnabry flach nach innen. Gouweleeuw bekam die Kugel unglücklich an sein Schienbein und sorgte so per Eigentor für die Führung der Bayern. Im Anschluss vergaben die Münchner reihenweise Chancen. Entweder zielten sie nicht genau genug oder der überragende Rafael Gikiewicz machte die Abschlüsse zunichte.

Alleine Gnabry (17.) und Lewandowski (31./39.) hätten das Ergebnis höherschrauben können. Doch dann nutzte Gnabry seine zweite Chance per Kopf, und Kimmich sowie Coman mit Distanzschüssen vergrößerten den Vorsprung zur Pause.

Einzig beim dann verschossenen Elfmeter war die Abwehr des FCB nicht aufmerksam. Hernandez rannte Niederlechner um, doch Manuel Neuer parierte den schwachgeschossenen Strafstoß (24.).