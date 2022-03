In der von Beginn an intensiv geführten Partie erarbeiteten sich die Gäste mehr und mehr Vorteile, ohne davon bis zum Pausenpfiff Kapital schlagen zu können. Die beiden Mannschaften mit dem geringsten Ballbesitz in der Bundesliga arbeiteten viel mit langen Bällen, die Innenverteidiger waren immer wieder im Kopfball gefordert. Vor allem das Kramer-Team suchte in der Spitze häufig Identifikationsfigur Fabian Klos. Der Angreifer, der in diesem Jahr erstmals in der Startelf stand, testete nach guter Vorarbeit des flinken Patrick Wimmer erstmals FCA-Schlussmann Rafal Gikiewicz, stand dabei aber im Abseits (18.).