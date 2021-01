Die Königsblauen verändern ihre Spielweise

Mark Uth wusste überhaupt nicht, wohin mit seiner Freude. Der Offensivspieler des FC Schalke 04 war kurz vor dem Abpfiff ausgewechselt worden und fieberte von der Auswechselbank aus mit. Jede Sekunde, die verrann, brachte die Erlösung näher. Und als Schiedsrichter Felix Zwayer die Pfeife am Samstag (09.01.2021) in den Mund nahm und den Schlusspfiff ertönen ließ, lief Uth auf das Feld und umarmte mehrere Minuten lang jeden, der ihm gerade in den Weg kam. Der schier unendliche Albtraum war endlich vorbei.

4:0 hieß es am Ende für die Schalker gegen 1899 Hoffenheim und 358 Tage Erfolglosigkeit mit 30 Bundesliga-Spielen ohne Sieg waren in diesem Moment beendet. Dass der Ruhrgebietsklub ganz nebenbei den Negativrekord der Bundesliga in letzter Sekunde bei Tasmania Berlin (31) gelassen hatte, war an diesem kalten, regnerischen und doch so aufgeladenen Nachmittag in der Gelsenkirchener Arena nur eine Randnotiz.

Drei Profis sorgen für den Unterschied

Es ging vielmehr darum, dass die Schalker den Sinn ihres Berufes wiedergefunden hatten. Das Gefühl, wie gut und befreiend sich ein Sieg anfühlt, hatten die Schalker Profis über die vielen Wochen und Monate schon fast vergessen. Christian Gross stand derweil fast regungslos am Spielfeldrand und beobachtete die Szenerie. Von Euphorie über den ersten Sieg nach so langer Zeit war beim Trainer der Königsblauen nichts zu sehen. " Vielleicht habe ich ein wenig Energie gespart. Weil ich weiß, was uns in den nächsten Wochen noch erwartet. Aber ich freue mich sehr" , sagte der Schweizer mit ernster Miene.

Es gab erstmals auch wieder Spieler, die den Unterschied zwischen der dauerhaften Trübnis und der ungewohnten Glückseligkeit ausmachten. Es waren sogar gleich drei Profis, die dafür sorgten, dass es zum so lange herbeigesehnten Erfolg reichte. "Uns musste ein überragender Torhüter retten. Er war ein Felsen im Tor" , sagte Gross über Ralf Fährmann, der mit gleich fünf Glanzparaden einen Gegentreffer verhinderte. Hoffenheim war in der ersten Halbzeit das bessere Team mit großen Torchancen. Aber den Schalkern war erstmals nach langer Zeit das Glück hold.

Dann war da noch Amine Harit. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte nicht nur den Treffer zum 4:0, sondern bereitete gleich drei Tore direkt vor. Der 23-Jährige, der noch im November suspendiert und bald darauf wieder begnadigt wurde, zeigte erstmals in diesem Jahreszeitraum, weshalb sich bisher alle Trainer so viel von dem jungen Mann erhofften.

Hoppe trifft dreifach