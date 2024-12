Ballverlust bringt die Wende Münster dreht das Spiel in Berlin Stand: 13.12.2024 20:26 Uhr

Lange hatte die Berliner Hertha gegen Preußen Münster alles im Griff, dann kippte ein Abwehrpatzer die Partie. Münster landete mit dem späten 2:1 (0:1) am Freitagabend (13.12.2024) im Olympiastadion einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Derry Scherhant traf für die Berliner in der 28. Minute zur Führung, Daniel Kyerewaa glich in der 57. Minute aus. Drei Minuten vor dem Ende tütete Torge Paetow für die Münsteraner noch die drei Punkte ein.

Dabei hatte die Hertha hatte das Duell dominant begonnen, drängte Münster in die eigene Hälfte, kam aber zunächt nicht zu hochkarätigen Abschlüssen. Nach einer Viertelstunde wurde es erstmals eng für Preußen-Keeper Johannes Schenk, doch ein Versuch von Toni Leistner mit dem Hinterkopf verfehlte nur knapp das linke Eck.

Bouchama testet den eigenen Keeper

Sieben Minuten später hätte Münster beinahe tatkräftig am Rückstand mitgeschraubt, als Yassine Bouchama bei einem Klärungsversuch seinen eigenen Keeper zu einer Glanztat zwang.

Dann kamen aber auch die Gäste mal etwas vehementer über die Mittellinie, nach Vorarbeit von Babis Makridis war Andras Németh aber zu überrascht von seinem plötzlichen Freiraum und scheiterte frei vor Hertha-Torwart Tjark Ernst (24.).

Scherhant zu schnell für die Preußen-Abwehr

Ungeschickt agierte Münster dann auch in der Defensive: Jano ter Horst begleitete Scherhant bei dessen Sturmlauf bis in den Strafraum, wo er ihn dann von hinten etwas plump umrannte. Schiedsrichter Lars Erbst deutete sofort auf den Elfmeterpunkt, Scherhant verwandelte sicher.

Auch kurz vor der Pause war das 22-jährige Eigengewächs der Berliner wieder zu schnell für die Preußen-Abwehr: Schenk verhinderte aber mit sehr gutem Stellungsspiel das 0:2, auch beim Nachschuss des in dieser Szene zu eigensinnigen Ibrahim Maza war er zur Stelle. Die bessere Variante als der Abschluss wäre der Querpass auf den völlig freien Florian Niederlechner gewesen, der das auch gestenreich dokumentierte.

Glück für Bouchama nach Beinahe-Notbremse

Nach dem Wechsel drückten die Berliner weiter auf den zweiten Treffer, und Münster hatte Glück: Nach einem Ballverlust von Bouchama marschierte Smail Prevljak frei auf das Preußen-Tor zu, Bouchama griff zum taktischen Foul und kam nur durch einen mitgelaufenen Kollegen um Notbremsen-Rot herum.

Einen ähnlichen Patzer wie Bouchama leistete sich dann aber auch die Hertha - und der war folgenschwer. Pascal Klemens wähnte sich am eigenen Strafraum offenbar in Sicherheit, dribbelte mit dem Ball quer zum eigenen Tor, übersah dabei aber den heranschleichenden Daniel Kyerewaa. Der nahm Klemens die Kugel einfach ab und hatte freie Bahn zum in dieser Phase völlig überraschenden Ausgleich.

Hertha baut erschreckend ab

Im Nachhinein verdiente sich Münster aber dieses Tor, machte viel Druck und war plötzlich die deutlich bessere Mannschaft. Von der Hertha kam in der Folge kaum noch etwas Produktives, spielerisch baute der Gastgeber in erschreckendem Maß immer weiter ab. Deshalb war es am Ende auch völlig angemessen, dass Paetow nach einem Standard mit einem Klasseschuss den Sieg für die Preußen sicherte - in der Blitztabelle hat Münster damit jetzt die Abstiegsplätze verlassen.

Hertha in Hannover, Münster gegen Ulm

Die Alte Dame ist vor der Winterpause auswärts in Hannover gefragt (22.12., 13.30 Uhr). Für Münster heißt der nächste Gegner SSV Ulm (21.12., 13.00 Uhr).