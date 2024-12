Sieg in Braunschweig Elversberg grüßt von der Tabellenspitze Stand: 15.12.2024 15:23 Uhr

Die SV Elversberg sorgt in der 2. Liga weiter für Furore. Mit dem Sieg bei Eintracht Braunschweig kletterten die Saarländer an die Tabellenspitze.

Nach dem 3:0 (0:0)-Erfolg in Braunschweig führen die Saarländer die Tabelle an, profitierten dabei von dem Patzer der Hannoveraner in Fürth. Die Eintracht bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Die tief im Abstiegskampf steckenden Braunschweiger brauchten jeden Zähler - und mussten zusätzlich die 0:5-Klatsche in Düsseldorf verarbeiten. Trotzdem gab sich Trainer Scherning überzeugt, die Partie gewinnen zu können. Eitel Sonnenschein dagegen im Saarland, wo die Elversberger in dieser Saison die 2. Liga aufmischen. Mit einem Dreier hatten die Elversberger sogar die Chance, an die Spitze zu klettern. Und so sah Coach Horst Steffen auch eine gute Chance auf die nächsten Punkte.

Braunschweig mit Mut und Leidenschaft

Die Gastgeber gingen die Partie mit Mut und Leidenschaft an, die Elversberger mit der reiferen Spielanlage. In der 18. Minute wurde es zum ersten Mal richtig brenzlig vor dem Elversberger Tor. Fabio Kaufmann zog eine Flanke mit viel Schnitt nah vors Tor. Dort rettete Lukas Pinckert in höchster Not vor den einschussbereiten Rayan Philippe und Johan Gómez. Erneut Phillipe ließ die nächste richtig dicke Chance liegen, als er alleine aufs Elversberger Tor zustürmte - aber am rechten Pfosten vorbeizog (23.).

Nach diesen zwei Schreckmomenten schalteten die Saarländer einen Gang höher. Dann lag der Ball im Braunschweiger Tor. Doch der Treffer durch Tom Zimmerschied zählte nicht, in der Entstehung hatte Schiedsrichter Richard Hempel ein Offensivfoul von Luca Schnellbacher gesehen (41.). So ging eine ausgeglichene Partie mit Offensiv-Luft nach oben torlos in die Pause.

Elversbergs Asllani bricht den Torbann

Die Offensiv-Luft blieb auch in der zweiten Hälfte zunächst dünn. Dann waren es die Elversberger, die endlich den Torbann in Braunschweig brachen. Der Treffer fiel ziemlich aus dem Nichts: Nach einem Freistoß verlor die Braunschweiger Abwehr die Übersicht und ließ Fisnik Asllani aus den Augen. Der schnappte sich einen Abpraller und ließ aus wenigen Metern BTSV-Keeper Marko Johansson keine Chance (62.). Asllani war es auch, der die Partie entschied: Zunächst ließ er Nikolaou ins Leere rutschen und tanzte anschließend auch noch Keeper Johansson aus. Auch der extrem spitze Winkel war kein Problem für den Elversberger Stürmer, der den Ball mit viel Übersicht über die Torlinie schob (79.). Der 10. Saisontreffer Asllanis, der damit in der Torjägerliste nun auf Rang zwei steht.

Die Braunschweiger Gegenwehr war damit erloschen, Elversberg spielte die Partie routiniert zu Ende. Maurice Neubauer sorgte noch für den dritten Elversberger Treffer (90. +1).

Braunschweig in Nürnberg, Elversberg gegen Schalke

Braunschweig muss nächste Woche nach Nürnberg (21.12., 20.30 Uhr). Elversberg hat Schalke 04 zu Gast (20.12., 18.30 Uhr).