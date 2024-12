Köln rutscht auf Tabellenplatz zwei Damion Downs schlägt Nürnberg fast im Alleingang Stand: 15.12.2024 15:23 Uhr

Damion Downs war der entscheidende Mann beim verdienten Heimsieg des 1. FC Köln gegen den 1. FC Nürnberg. Die Rheinländer klettern in der Tabelle.

Es gibt diese Tage, an denen alles gelingt. Und an diese erste Halbzeit an diesen Sonntagmittag (15.12.2024) wird sich Daminon Downs wohl noch länger zurückerinnern. Der Angreifer des 1. FC Köln, der den verletzten Tim Lemperle ersetzte, war der Mann, der den großen Unterschied beim 3:1 (3:0) gegen den 1. FC Nürnberg machte.

Mit diesem Heimerfolg rutscht die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber nach dem 16. Spieltag auf Tabellenplatz zwei der 2. Liga. Die Nürnberger um Trainer Miroslav Klose sind dagegen seit sechs Spielen ohne Sieg und reihen sich damit ins graue Mittelmaß ein.

Gala-Auftritt von Downs

Die Kölner zeigten von Beginn an, wer dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Bereits nach sechs Minuten ging der FC durch Downs, der damit seinen Gala-Auftritt begann, in Führung.

Der Kölner Angreifer versetzte seinen Gegenspieler und hämmerte die Kugel von der linken Strafraumseite in die linke untere Ecke. Club-Torhüter Jan Reichert sah dabei allerdings alles andere als gut aus.

Der FC setzte nach - und war kurze Zeit später erfolgreich. Florian Kainz verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (17.). Schiedsrichter Robin Braun hatte zuvor ein eher fragwürdiges Foul von FCN-Verteidiger Ondrej Karafiat an Downs erkannt.

Huseinbasic trifft

Danach wurde das Klose-Team aktiver und übte zumindest ein wenig Druck aus. Allerdings entfalteten die Franken wenig Wirkung geschweige denn Torgefahr.

Und die Kölner hatten an diesem Nachmittag ja diesen 20 Jahre alten Downs, der nach einem Konter der Kölner per sehenswerter direkter Weiterleitung auf Denis Huseinbasic das 3:0 (31.) mustergültig vorbereitete. In der Folge hätten die Kölner das Ergebnis noch weiter ausbauen können.

Eine erwähnenswerte Tormöglichkeit hatten auch die Nürnberger kurz vor Ende der ersten Hälfte noch, aber Julian Justvan scheiterte völlig freistehend, zentral vor dem Kölner Tor, per Kopf aus acht Metern an einem Kölner Abwehrbein.

Castrop mit überraschendem Anschlusstreffer

Die Kölner blieben auch nach dem Wechsel druckvoll und zunächst die bessere Mannschaft. Auch wenn der Klub vor allem durch Standardsituationen ein wenig Torgefahr erzeugte. Doch dann hatten die Franken einen starken Moment.

Jens Castrop zog aus 25 Metern ab, FC-Torhüter Marvin Schwäbe war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend umlenken. Das 1:3 (59.) machte das bis dahin von den Kölnern überlegen geführte Spiel plötzlich nochmal spannend.

Der FC wirkte lange geschockt und auch verunsichert. Das Klose-Team witterte dagegen seine Chance, zumindest noch einen Punkt aus dem Rheinland mitzunehmen. Allerdings fing sich das Struber-Team wieder und brachte die Partie und den Erfolg über die Zeit.

Köln in Lautern, Nürnberg gegen Braunschweig

Köln erwartet am kommenden Spieltag eine Auswärtspartiel in Lautern (22.12., 13.30 Uhr). Nürnberg empfängt im Topspiel die Mannschaft aus Braunschweig (21.12., 20.30 Uhr).