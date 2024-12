59. Jens Castrop Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 3:1 durch Jens Castrop



58. Marvin Obuz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Marvin Obuz

58. Jan Thielmann Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

57. Jeltsch kann beinahe verkürzen! Eine Eckstoßflanke Justvans von der linken Fahne landet beim aufgerückten Abwehrmann an der Fünferkante. Er drückt den Ball aus der Drehung auf die halblinke Ecke. Kurz vor der Linie rettet Thielmann.

55. Jan Thielmann Köln Gelbe Karte für Jan Thielmann (1. FC Köln)

Thielmann reißt Justvan unweit des Mittelkreis zu Boden, um einen Nürnberger Gegenstoß zu stoppen. Das taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

54. Die Rheinländer gehen konsequent auf den vierten Treffer, wollen das Ergebnis in die Höhe schrauben. Ihr bisherige Rekordsieg in dieser Saison ist ein 5:0-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig vom 24. August.

52. Heintz mit der ersten Chance nach der Pause! Nachdem Reichert eine Freistoßflanke von Kölns rechter Offensivseite an die Sechzehnerkante gefaustet hat, packt der aufgerückte Defensivmann einen linken Spannschuss aus. Diesem steht mit Ljubicic ein Kollege im Weg.

50. Berkay Yılmaz Nürnberg Gelbe Karte für Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg)

Yılmaz steigt Thielmann von hinten auf den rechten Fuß. Der Soares-Ersatz sieht als erster FCN-Akteur die Gelbe Karte.

49. Während Gerhard Struber in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Miroslav Klose mit Flick eine frische Kraft ins Rennen. Emreli ist in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im RheinEnergieStadion! Nach vier minimalistischen 1:0-Erfolgen in den letzten fünf Ligaspielen kommt der FC heute in seiner Spektakelversion daher, hat trotz der Abwesenheit Lemperles gegen eine überforderte FCN-Defensive eine starke Angriffsleistung auf den Rasen gebracht. Der Club hat im Vorwärtsgang ebenfalls einige gute Szenen gehabt, ist aber weit von der Effizienz der Rheinländer entfernt gewesen, sodass alles auf eine klare Angelegenheit hindeutet.

46. Florian Flick Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Florian Flick

46. Mahir Emreli Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Mahir Emreli

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln führt zur Pause der Zweitligasonntagspartie gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:0. Die Geißböcke gingen mit ihrer ersten Chance in Führung; Downs war mit einem verdeckten Strafraumschuss erfolgreich (6.). Sie kontrollierten das Geschehen in der Folge und bekamen nach einem Foul Karafiáts an Downs einen Strafstoß zugesprochen, den Kainz sicher verwandelte (17.). Im Anschluss taute die Offensive des Clubs kurzzeitig auf; durch Emreli (20.) und Tzimas (22.) kam er dem schnellen Anschluss nahe. Die Struber-Auswahl knüpfte wieder an die vorherige Effizienz an, indem Huseinbašić nach Vorarbeit Downs’ einen Konter im Gästekasten unterbrachte (31.). In der jüngsten Viertelstunde ließ Kainz eine gute Gelegenheit zum vierten Heimtor aus (39.), ehe der FCN durch Emreli (42.), Yılmaz (43.) und Justvan (45.+2) hätte verkürzen können. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Nürnberg gelingt beinahe das 3:1! Yılmaz schafft es über den linken Flügel hinter die heimische Abwehrkette. Er flankt butterweich auf den Elfmeterpunkt. Justvan kann aus vollem Lauf unbedrängt köpfen, bleibt aber an dem kurz vor der Linie postierten Martel hängen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins in Müngersdorf soll um 180 Sekunden verlängert werden.

43. Yılmaz aus spitzem Winkel! Der Leihspieler aus Freiburg feuert den Ball mit dem linken Spann auf die halbhohe linke Ecke. Schwäbe taucht schnell ab und lenkt den Ball um den Pfosten.

42. Emreli mit dem Kopf! Der Nationalspieler Aserbaidschans schraubt sich nach Justvans Freistoßflanke von der rechten Außenbahn am Elfmeterpunkt am höchsten und lässt den Ball über die Stirn in Richtung linker Ecke gleiten. Die verfehlt er um einen haöben Meter.

41. Dominique Heintz Köln Gelbe Karte für Dominique Heintz (1. FC Köln)

Heintz bringt Emreli auf der linken Abwehrseite zu Fall. Schiedsrichter Robin Braun zeigt an, dass es das dritte Foul des Verteidigers ist, und zückt die Gelbe Karte. Es ist Heintz' fünfte Verwarnung in der laufenden Saison, sodass er zum Hinrundenabschluss in Kaiserslautern fehlen wird.

39. Köln schnuppert am 4:0! Thielmann kann von der rechten Strafraumlinie ohne Verteidigerdruck flanken. Kainz will von der halbrechten Fünferkante in der Luft mit dem rechten Fuß abnehmen, verpasst aber einen kontrollierten Kontakt.

37. Huseinbašić findet Martel! Der Ex-Offenbacher bricht auf links an die Grundlinie durch, nimmt den Kopf hoch und legt flach ab für den Kollegen mit der sechs auf dem Rücken, der aus zehn Metern und leicht spitzem Winkel die kurze Ecke anvisiert. Sein Rechtsschuss wird durch Jeltsch geblockt.

34. Karafiát will den fälligen Freistoß aus gut 20 Metern mit dem linken Spann direkt in der kurzen Ecke unterbringen. Sein flatterhafter Schuss rauscht hauchdünn an der Stange vorbei. FC-Schlussmann Schwäbe wäre aber wohl zur Stelle gewesen.

33. Timo Hübers Köln Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Hübers bringt Castrop auf der halbrechten Abwehrseite unweit des Strafraums mit einem Schubser zu Fall. Zum Freistoß in aussichtsreicher Position gesellt sich die erste Gelbe Karte.

31. Denis Huseinbašić Köln Tooor für 1. FC Köln, 3:0 durch Denis Huseinbašić

Köln marschiert weiter in Richtung Kantersieg! Gegen aufgerückte und ungeordnete Franken wird Downs auf den rechten Flügel geschickt. Er spielt im richtigen Moment flach nach innen. Huseinbašić ist einen Schritt schneller als seine beiden Bewacher und vollendet aus zwölf Metern mit dem linken Fuß in die flache linke Ecke.

30. Thielmann dringt über den rechten Flügel in den Sechzehner ein. Nachdem er mit einem ersten Schuss aus spitzem Winkel an Karafiát hängen geblieben ist, kann er den Ball vom Fünfereck noch einmal in Richtung kurzer Ecke spitzeln. Dort packt Reichert sicher zu.

28. Ähnlich wie nach dem ersten Treffer fackeln die Geißböcke auch nach dem Ausbau der Führung kein Offensivfeuerwerk ab, setzen eher auf Ballkontrolle. Beim Heim-4:4 gegen Karlsruhe hat Köln in dieser Saison vor eigenem Publikum sogar schon einen höheren Vorsprung verspielt.

25. In vier seiner jüngsten fünf Ligabegegnungen ist der FC ohne Gegentor geblieben. Dementsprechend gut sind die Chancen, dass er an diesem vorletzten Hinrundenspieltag mindestens Dritter wird. Bei Hannover (in Fürth) und Elversberg (in Braunschweig) steht es immer noch 0:0.

22. Tzimas mit der nächsten Annäherung Nürnbergs! Eine Eckstoßflanke von der rechten Fahne rutscht zum Griechen auf die linke Sechzehnerseite durch. Mit dem zweiten Kontakt befördert er den Ball aus 14 Metern mit dem linken Spann in Richtung naher Ecke. Der rauscht schließlich abgefälscht an das Außennetz.

20. Emreli mit der Premierenchance des FCN! Der Neuzugang aus Zagreb steht auf der linken Strafraumseite am Ende einer schnellen Kombination und zirkelt den Ball mit dem linken Innenrist in Richtung oberer rechter Ecke. Schwäbe verhindert den Einschlag mit einer starken Flugeinlage.

17. Florian Kainz Köln Tooor für 1. FC Köln, 2:0 durch Florian Kainz

Kainz besorgt das zweite Heimtor! Der Österreicher verlädt Gästeschlussmann Reichert. Als sich dieser aus Schützensicht für die rechte Seite entschieden hat, vollendet Kainz in die halbhohe linke Ecke - er bejubelt seinen ersten Saisontreffer!

15. Es gibt Strafstoß für Köln! Downs ist Karafiát nach einem hohen Anspiel Heintz' von halblinks enteilt, als er im Sechzehner durch eine seitliche Grätsche des Verteidigers regelwidrig zu Fall gebracht wird. Schiedsrichter Robin Braun zeigt sofort auf den Punkt.

14. Der Club kommt im Anschluss an das Gegentor kaum an den Ball, rennt passsicheren Hausherren fast durchgängig hinterher. Im schlechtesten Fall liegt er nach diesem Wochenende nur noch vier Zähler vor der Abstiegszone.

12. Mit großem Vergnügen blicken die FC-Anhänger nach der Führung auf die Live-Tabelle. In dieser springt Köln nämlich vom achten auf den ersten Rang. Als Spitzenreiter gingen die Rheinländer aber nur dann aus dem 16. Spieltag hervor, wenn weder Hannover noch Elversberg ihre Parallelpartien gewinnen.

9. Maina setzt aus halbrechten 17 Metern einen weiteren Versuch ab. Der wuchtige Spannschuss des Ex-Hannoveraners segelt wegen klarer Rücklage aber weit drüber.

6. Damion Downs Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Damion Downs

Downs bringt die Geißböcke früh nach vorne! Nach Heintz' Flugball auf die linke Sechzehnerseite behauptet das Eigengewächs den Ball gegen Jeltsch, zieht nach innen und schießt aus 13 Metern gegen Reicherts Laufrichtung in die flache linke Ecke.

5. Yılmaz produziert von der linken Außenbahn eine erste Flanke. Die segelt zu nahe an den Heimkasten, sodass FC-Schlussmann Schwäbe den Ball problemlos aus der Luft pflücken kann.

3. Maina wird durch einen steilen Pass in die halbrechte Offensivspur in ein Laufduell mit Knoche geschickt. Der Ex-Wolfsburger ist den entscheidenden Schritt schneller und spielt zu Gästetorhüter Reichert zurück.

1. Köln gegen Nürnberg – Durchgang eins im RheinEnergieStadion ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Bei den Franken, die das letzte Pflichtspiel gegen den FC im Februar 2012 in der Bundesliga vor eigenem Publikum mit 2:1 gewannen und die näher an der Abstiegszone (sechs Punkte) als an den Top drei liegen (sieben), stellt Coach Miroslav Klose nach der 1:2-Auswärtsniederlage bei der SV 07 Elversberg ebenfalls einmal um. Yılmaz verdrängt Soares auf die Bank.

Auf Seiten der Rheinländer, die unter der Woche mit Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegović (SK Sturm Graz) ihren ersten Wintertransfer öffentlich machten und die heute Nachmittag bei paralleler Schützenhilfe mit einem Sieg sogar Tabellenführer werden können, ist Trainer Gerhard Struber im Vergleich zum 1:0-Auswärtserfolg beim SSV Jahn Regensburg zu einem personellen Tausch gezwungen. Den bis Jahresende ausfallenden Lemperle (kleine Muskelstrukturverletzung) ersetzt Downs.

Für den 1. FC Nürnberg sind der November und der bisherige Dezember Monate des Rückschlags, gelang ihm nach dem 8:3-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg Ende Oktober doch kein einziger Sieg mehr. Dem Club mangelte es in den letzten Wochen zweifellos an Konstanz innerhalb der jeweiligen 90 Minuten. So verspielte er sowohl bei den Auswärtsniederlagen beim SC Paderborn 07 (2:3) und bei der SV 07 Elversberg (1:2) als auch beim 2:2-Heimunentschieden gegen Fortuna Düsseldorf Führungen.

Der 1. FC Köln hat sich mit Minimalistenfußball aus dem unteren Tabellenmittelfeld in das große Verfolgerfeld hochgearbeitet und sich dadurch in die Lage gebracht, auf einem Aufstiegsplatz zu überwintern. Wie vor dem ärgerlichen 2:2-Heimunentschieden gegen Hannover 96 bei Hertha BSC, gegen die SpVgg Greuther Fürth und beim SC Preußen Münster setzten sich die Geißböcke am vergangenen Sonntag bei Schlusslicht SSV Jahn Regensburg mit 1:0 durch. Lemperle machte mit seinem achten Saisontor den Unterschied (33.).