Remis im NRW-Derby Furiose Schalker scheitern an Düsseldorfs Keeper

Schalke hatte nach dem Sieg in Paderborn auch gegen Fortuna Düsseldorf einen Dreier in Reichweite. Die angriffslustigen Königsblauen scheiterten beim 1:1 (0:0) aber immer wieder an Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier. Nach den Treffern von Dawid Kownacki zur Düsseldorfer Führung (62.) erzielte Schalke durch Moussa Sylla (71.) wenigstens noch den hochverdienten Ausgleich.

"Stabiler werden" - das hatte Schalkes Direktor Profifußball, Youri Mulder, von den Profis in Königsblau gefordert. Hieß: Nach dem überraschenden 4:2-Auswärtssieg bei Tabellenführer SC Paderborn am vergangenen Wochenende sollte gegen das nächste Spitzenteam, Fortuna Düsseldorf, nachgelegt werden.

Schalke stürmisch von Beginn an

Und so brachten es Kenan Karaman und seine Kollegen auch gleich von Beginn gegen den Nachbarn vom Rhein auf den Rasen der extrem stimmungsvollen Arena. 60.000 Anhänger - darunter etwa 6.000 aus Düsseldorf - sahen eine stürmisch angreifende Schalker Mannschaft, die allerdings viel zu leichtfertig mit ihren Chancen umging.

Das ging schon los in der 3. Minute, als Kapitän Karaman aus der Distanz abzog und Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier zu einer Glanzparade zwang. Überhaupt Kastenmeier: Der Torhüter der Düsseldorfer hatte einen sehr guten Start in die Partie erwischt. Das war aber auch nötig aus Düsseldorfer Sicht, denn Schalke erspielte sich Chance um Chance.

Königsblauer Chancenwucher

Nach fünf Minuten vergab Moussa Sylla eine gute Kopfballchance, in der 18. Minute hatte Mehmet Aydin die Führung auf dem Fuß, schob einen abprallenden Ball aber aus 12 Metern in die Arme Kastenmeiers. Und nach einer knappen halben Stunde scheiterte der flinke Christopher Antwi-Adjei an Düsseldorfs Schlussmann.

Mitten hinein in die Schalker Überlegenheit landete der Ball aber plötzlich Kasten der Gastgeber. Myron van Brederode hatte die Fortuna nach Dawid Kownackis Flanke mit 1:0 in Führung geschossen - der Treffer wurde wegen Abseits aber einkassiert. Und dann - in der 33. Minute - die Megachance für Schalke: Sylla fällt der Ball sechs Meter vor dem Düsselorfer Kasten auf den Fuß. Der Angreifer hat Zeit, schaut und schiebt die Kugel an den Körper von Keeper Kastenmeier.

Und plötzlich führt Düsseldorf

Das torlose Remis zur Halbzeit war also glücklich für die Fortuna. Noch günstiger wurde alles für die Gäste, nachdem sich Schalke in der 62. Minute von einem langen Pass von Düsseldorfs Verteidiger Tim Oberdorf überraschen ließ. Kownacki hatte hinter der letzten Kette der Schalker plötzlich ganz viel Wiese vor sich und traf aus 15 Metern flach zum 0:1.

Ein Schock für Schalke - ein Treffer quasi aus dem Nichts. Der Königsblau tief ins Mark traf. Plötzlich zauderte das Team, haderte offensichtlich. Und - kurios - gerade in dieser schwächsten Phase des Spiels markierten die Schalker den Ausgleich: Antwi-Adjei flankte butterweich von der linken Seite und fand den Kopf von Sylla, der artistisch hochstieg und zum 1:1 einköpfte (71.).

Sylla ans Aluminium

Schalke - angetrieben von einem wild gestikulierenden Trainer Kees van Wonderen - drängte nun wieder. Und hatte den Torschrei in der 80. Minute auf den Lippen. Sylla hatte am 16er Maß genommen und schlenzte die Kugel in Richtung linkes Eck. Der Ball prallte aber an die Unterkante der Latte, anschließend noch an den Innenpfosten und sprang Kastenmeier dann in die Arme.

Es blieb beim 1:1, auch in der Nachspielzeit. Als die Gastgeber ihre letzte 100prozentige vergaben: Der eingewechselte Emil Hoejlund hatte nach einer Linksflanke acht Meter vor dem Tor plötzlich nochmals freie Schussbahn. Doch auch diesmal blieb der instinktiv in die richtige Ecke abtauchende Kastenmeier Sieger im Duell mit dem Angreifer.

Schalke in Elversberg, Düsseldorf gegen Magdeburg

Für Schalke geht es am nächsten Spieltag nach Elversberg (20.12., 18.30 Uhr). Zeitgleich hat Düsseldorf den 1. FC Magdeburg zu Gast.