Schalke 04 Mulder bleibt Sportdirektor Stand: 11.12.2024 10:27 Uhr

Youri Mulder bleibt bei Schalke 04 bis zum Saisonende Sportdirektor.

Der einstige Stürmer der Königsblauen war Anfang November zunächst vorübergehend als Nachfolger von Marc Wilmots eingesprungen, von dem sich der Traditionsverein zuvor getrennt hatte.

"In den vergangenen Wochen hat Youri die Abläufe im und rund um das Profileistungszentrum gezielt hinterfragt, angepasst und verbessert", sagte Vorstandschef Matthias Tillmann: "Neben seinem fußballerischen Sachverstand und seiner Erfahrung im Profifußball bringt er seine positive Energie ein, die uns innerhalb des Vereins und nach außen sehr guttut. Youri ist in der Öffentlichkeit ein starkes und geschätztes Gesicht des FC Schalke 04."

Mulder soll weiterhin eng mit Kaderplaner Ben Manga zusammenarbeiten. Der 55-Jährige trug von 1993 bis 2002 das Trikot der Königsblauen und zählte zu der Mannschaft, die 1997 den UEFA-Pokal gewann. Von 2008 bis 2009 war der ehemalige Angreifer als Co-Trainer auf Schalke tätig.

Zudem hat der Aufsichtsrat der Schalker die Wiedereinführung eines Sportvorstands beschlossen, "um klare Hierarchien im Sport zu schaffen und Aufgaben stärker abzugrenzen", hieß es in der Mitteilung. "Dass Youri nun bis zum Saisonende Direktor Profifußball bleibt, ist in doppelter Hinsicht wichtig", sagte Aufsichtsratschef Axel Hefer: "Zum einen leistet er sehr wertvolle Arbeit, mit der er dem Team in der aktuellen Situation weiterhilft. Zum anderen können wir so einen guten Übergang zum neuen Vorstand sicherstellen."

Mulder: "Werden Saisonziele erreichen"

"Ich habe in den vergangenen Wochen gemeinsam mit allen anderen das Ziel gehabt, dass wir besser werden – auf und neben dem Platz. Auf diesem Weg haben wir Erfolge und auch Rückschläge gesehen. Wichtig ist mir, dass wir zusammen weitermachen und so Tag für Tag stabiler werden, dann werden wir unsere Ziele für diese Saison erreichen", erklärte Mulder. In einer bislang enttäuschenden Saison liegt Schalke in der 2. Liga auf Platz 14.